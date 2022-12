Virus respiratoires : les choses vont empirer en janvier, dit la Dre Etches

Dans son exposé de fin d'année au Conseil de santé d’Ottawa, mardi en fin de journée, la Dre Vera Etches a expliqué que le taux de virus respiratoires augmente à Ottawa, alors que les rassemblements familiaux vont se multiplier pendant le temps des Fêtes.

Ce n'est pas facile à entendre, mais nous nous attendons à ce que les choses empirent après les vacances , a déclaré la Dre Etches. Parce que les gens se rassemblent à l'intérieur et que tous ne portent pas de masque.

La Dre Etches a lancé certains conseils notamment, de porter le masque dans des lieux publics très achalandés comme les épiceries, les aéroports et les centres commerciaux et de rester à la maison en cas de maladie afin d’éviter la propagation des virus respiratoires.

Le nombre d'enfants vaccinés doit augmenter

La médecin cheffe en santé publique de SPO estime aussi que davantage de personnes doivent encore se faire vacciner contre la grippe et la COVID-19, en particulier les enfants.

Je veux m’adresser aux parents parce que nous savons que les personnes âgées sont les plus touchées. Nous voyons toujours des décès dus à la COVID. Et lorsque nous faisons vacciner nos enfants, que nous portons un masque, quand nous sommes vaccinés, nous faisons une différence pour les personnes les plus à risque , a rappelé la Dre Etches.

Gestionnaire de programme à SPO , Marie-Claude Turcotte, évalue que jusqu'à présent, les pharmacies ont distribué 247 000 vaccins contre la grippe, alors que les cliniques de SPO en ont distribué environ 11 000. Elle indique qu'un peu plus de 200 000 doses ont été distribuées aux prestataires de soins primaires, mais que ces données sur le nombre total de doses utilisées ne seront connues qu'à la fin de la saison.

Ces chiffres sont comparables à d'autres années en termes d'utilisation , a-t-elle expliqué. Ce qui nous manque, comme l'a mentionné la Dre Etches, c'est le décompte selon l’âge et sur qui vient réellement se faire vacciner.

La médecin cheffe en santé publique de Santé publique Ottawa, la Dre Vera Etches (archives) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Mais la Dre Etches évalue d’ores et déjà que davantage d'enfants pourraient se faire vacciner contre la grippe.

Il ne fait aucun doute que plus de personnes pourraient bénéficier d'un vaccin antigrippal par rapport aux chiffres actuellement observés, en particulier dans les groupes d'âge plus jeunes , a-t-elle expliqué.

La Dre Etches raconte qu'au cours des dernières années, la vaccination contre la grippe chez les enfants a été limitée et qu'avec tant d'enfants qui se retrouvent au CHEO avec la grippe en ce moment, SPO espère voir plus d'entre eux vaccinés.

Un système de santé surchargé

Janvier est généralement une mauvaise saison pour les virus respiratoires, mais la Dre Etches a déclaré que cette année, les problèmes de personnel dans les hôpitaux pourraient rendre la situation encore plus difficile.

Il n'est pas facile de trouver plus de travailleurs de la santé. Alors même si on peut ajouter des lits et créer plus de place dans des endroits peut-être non traditionnels, c'est vraiment la pression exercée par le manque de personnel qui est préoccupante , a-t-elle illustré.

Les conseils pour réduire la propagation sont les mêmes pour les trois virus respiratoires qui circulent actuellement dans la ville. L’analyse des eaux usées a montré qu'ils sont tous élevés à Ottawa, y compris la COVID-19 qui est actuellement à la hausse. Le sous-variant d'Omicron BQ1.1 a été trouvé dans les eaux usées et commence à prendre le relais, à l'instar de ce qu’on observe à travers le monde.

La Dre Etches estime toutefois qu'il est encore trop tôt pour dire ce que cela signifiera en termes de taux de maladies graves et d'hospitalisations.