Un nouveau directeur pour l’organisme de surveillance de la police en N.-É.

Alonzo Wright deviendra directeur de l'Équipe d'intervention en cas d'incident grave ( SIRT ) à compter du 9 janvier.

M. Wright va remplacer le procureur de la Couronne à la retraite John Scott, qui avait été nommé directeur par intérim lorsque Felix Cacchione, un ancien juge, a pris Le ministre de la Justice de la province, Brad Johns, a décrit M. Wright comme étant un procureur accompli qui a traité certaines des affaires les plus exigeantes et les plus complexes de la province.

M. Wright est diplômé de la faculté de droit de l'Université Dalhousie et a également pratiqué le droit pénal et travaillé pour le ministère fédéral de la Justice.

L'Équipe d'intervention en cas d'incident grave assure une surveillance indépendante des services de police.

Elle ouvre une enquête sur toutes les affaires impliquant des décès, des blessures graves, des agressions sexuelles et de la violence familiale, ou d'autres questions d'intérêt public, qui peuvent avoir découlé des actions de tout policier municipal ou agent de la GRC dans la province.

La Nouvelle-Écosse a conclu un accord de principe avec le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard en 2021 qui permet à l'Équipe d'intervention en cas d'incident grave d'agir également en tant qu'organisme de surveillance de la police pour ces deux provinces. Des accords officiels doivent être conclus l'année prochaine.