Des scientifiques et activistes réclament une protection renforcée de l’esturgeon jaune

C’est un constat qui inquiète tant les scientifiques que les activistes pour la biodiversité.

L’esturgeon jaune, qu’on retrouve aux États-Unis et au Canada, était classé dans la catégorie moindre inquiétude depuis 2004 par l’ UICN qui estime la population adulte totale à 140 000 individus.

L’organisme justifie le changement de classification dans sa «liste rouge» par le fait que ses recherches laissent croire à une réduction de plus de 75 % de la taille de la population du poisson au cours des trois dernières générations .

Dans certains endroits [l’esturgeon jaune] connaît une certaine résurgence , indique le directeur de la conservation à Wildlife Conservation Society of Canada Dan Kraus, en faisant notamment allusion au fleuve Saint-Laurent et au bassin de la rivière Detroit.

« Mais c’est un poisson en danger et on doit en faire plus [pour le protéger] et le Nord de l’Ontario a l’une des populations les plus en santé qui existent sur cette planète. » — Une citation de Dan Kraus, directeur de la conservation à Wildlife Conservation Society of Canada

Dan Kraus est le directeur de la conservation à la Wildlife Conservation Society of Canada. Photo : Wildlife Conservation Society of Canada

Sa collègue, la biologiste Connie O’Connor, rappelle que l’esturgeon jaune peut prendre jusqu’à trente ans pour atteindre la maturité sexuelle et être en mesure de se reproduire.

Les femelles peuvent aussi vivre pendant plus de 100 ans, ajoute-t-elle.

« On peut donc recenser une large population adulte et penser que l’espèce se porte bien alors qu’elle ne se reproduit pas suffisamment pour autant et qu’elle risque de s’éteindre. Alors, on a besoin de planification à long terme pour ce poisson. » — Une citation de Connie O’Connor, biologiste à Wildlife Conservation Society of Canada

L’esturgeon jaune est déjà assujetti à la Loi sur les espèces en péril du Canada, ainsi qu’à plusieurs lois provinciales équivalentes comme celles de l’Ontario, du Québec et de l’Alberta.

Mme O’Connor espère que la nouvelle désignation de l’ UICN poussera les gens à prendre plus sérieusement le danger auquel est confronté l’esturgeon jaune et à lui accorder davantage d’attention .

Une approche collective, sociétale nécessaire

Après de longues négociations, les délégués présents à la COP15 se sont finalement entendus sur un cadre mondial comprenant 23 objectifs, dont celui de protéger, d’ici 2030, au moins 30 % des zones d’écosystèmes terrestres, des eaux intérieures, des zones côtières et marines .

Quoiqu’ utile , l’objectif n’est pas suffisant , selon Mme O’Connor, pour assurer la protection de l’esturgeon jaune qui est un poisson migratoire et qui se déplace sur de très longues distances .

L’esturgeon est une espèce qui nécessite une approche collective, sociétale. [...] Il nécessite des bassins hydrographiques intacts [...] donc il faut que plusieurs éléments se rejoignent , note-t-elle.

Le gouvernement Ford veut exploiter le gisement minier du Cercle de feu dans le Grand Nord de l'Ontario. Photo : KWG Resources

Alors que le gouvernement de l’Ontario est déterminé à exploiter le gisement minier du Cercle de feu dans le Grand Nord de la province, Mme O’Connor explique que la construction des routes doit se faire de manière à éviter les perturbations de l’environnement aquatique de l’esturgeon.

Les distributeurs d’électricité devront aussi mettre en place de bonnes pratiques , précise-t-elle, et ne pas nuire au poisson. Les barrages hydroélectriques sont l’un des principaux facteurs qui contribuent à la détérioration de l’environnement de l’esturgeon jaune, selon l’ UICN .

Mais à cela, s’ajoutent la pêche et la pollution des eaux, indique le professeur de biologie à l’Université du Québec à Chicoutimi Olivier Morissette.

La conservation de la biodiversité, c’est un rôle collectif. Les citoyens peuvent souligner des situations, faire pression ensuite sur des organismes comme des gouvernements pour changer des réglementations ou faire changer les plans de développement du territoire , fait-il savoir.

« Bien évidemment, en cette période de COP15 où les gouvernements, les organismes prennent des engagements, il faut ensuite que ces engagements soient respectés dans les prochaines années. » — Une citation de Olivier Morissette, professeur de biologie à l’Université du Québec à Chicoutimi

Olivier Morissette est professeur de biologie à l'Université du Québec à Chicoutimi. Photo : Capture d'écran

Le cadre mondial adopté par les délégués à la COP15 énonce également l’objectif de réduire les risques de pollution de toutes sources [...] à des niveaux qui ne sont pas nuisibles à la biodiversité ainsi que celui d’ assurer des actions urgentes pour mettre un terme à l’extinction d’origine humaine d’espèces menacées connues .

Sensibiliser davantage

Il faut aussi sensibiliser davantage [les gens] à l’importance de cette espèce , avance Dan Kraus, qui ajoute que l'esturgeon jaune est par ailleurs particulièrement cher aux communautés autochtones.

Depuis quelques années, la Wildlife Conservation Society of Canada collabore avec la Première Nation de Moose Cree sur la rive ouest de la baie James pour tenter entre autres, de mieux comprendre vers où le poisson se déplace et comment il contourne les barrages et les autres barrières .

On a besoin de cette recherche de base. Nous avons une occasion, dans le Nord de l’Ontario, de garder une population en santé et éviter un déclin comme on le voit dans plusieurs autres régions , déclare M. Kraus.

Ce sont des propos qui résonnent chez le guide de pêche Coel Forsyth de la région de Kenora, dans le Nord-Ouest de l’Ontario.

Coel Forsyth est guide de pêche à Kenora, dans le nord-ouest de l'Ontario. Photo : Capture d'écran

Deux ans après qu’il ait attrapé, à sa grande surprise, un esturgeon jaune de près de 90 kilogrammes lors d’une partie de pêche, plusieurs personnes [lui] demandent toujours de leur raconter son aventure.

Il dit toujours en profiter pour les éduquer au sujet de la précarité de l’espèce de poisson qu’ il faut remettre à l’eau si jamais on l’attrape.

Il y a beaucoup d’aspects de la pêche qui sont mal compris. En fin de compte, ce sont les connaissances qui peuvent permettre aux gens de changer d’attitude , fait savoir M. Forsyth.

En sensibilisant le public, Olivier Morissette estime qu’il faut également souligner qu’ il y a des fonctions, des activités, des usages qui sont altérés progressivement lorsqu’une espèce disparaît.