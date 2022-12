70 M$ pour aider les PME québécoises dans leur virage numérique 

Ottawa va soutenir financièrement les petites et moyennes entreprises (PME) du Québec pour assurer leur présence en ligne. Ce sont 70 M$ qui ont été annoncés pour les aider à se moderniser sur le plan numérique par la députée de Brome-Missisquoi et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, Pascale St-Onge, lors d’une conférence de presse organisée mardi dans une librairie de Granby.

L’inventaire de la librairie le Repère, à Granby est maintenant en ligne. L’entreprise a commencé cette transformation technologique en pleine pandémie. Le programme annoncé mardi va permettre de peaufiner ce changement, et de bonifier ce qui a déjà été mis de l’avant.

Avant, on pouvait voir si on avait [des objets] en stock ou non, mais il n’y avait pas de lien direct. Il fallait que nous, on le remette à jour, et c’était un peu problématique parfois, parce que des choses semblaient en ligne alors qu’on n’en avait plus en stock. Là, ça se fait automatiquement tous les 30 minutes. Notre inventaire est lié directement sur la plateforme, alors les gens peuvent savoir presque en direct ce qu’on a en stock , souligne la co-propriétaire de la librairie, Virginia Houle.

Au cours des quatre prochaines années, le Programme canadien d’adoption du numérique permettra aux PME admissibles de bénéficier de subventions allant jusqu’à 2400 $, en plus d’avoir accès à des spécialistes du commerce en ligne pour les guider dans leurs démarches.

Le numérique est devenu incontournable, que ce soit sur l’efficacité des programmes qui sont utilisés, que ce soit sur le commerce en ligne. Le programme qui a été annoncé ce matin, donc 70 M$ spécifiquement pour nos PME du Québec, c’est vraiment pour les accompagner dans la numérisation de leurs services et de leur présence en ligne , explique Pascale St-Onge.

Le programme a aussi pour but de faire rayonner les PME à l'extérieur de leur région, et d’ainsi élargir leur clientèle.

Avec les informations de Brigitte Marcoux