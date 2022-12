Pas d’accusation contre les policiers qui ont abattu un suspect à Hamilton

L’unité des enquêtes spéciales de l’Ontario (UES) a conclu que quatre policiers de Hamilton et de la police de Halton ont tiré de manière « légale et justifiable » et abattu un homme qui avait tué trois personnes dans la grande région de Toronto en septembre. L’échange de coups de feu avait marqué la fin d'une série d'événements violents qui avaient entre autres coûté la vie à l’agent Andrew Hong.