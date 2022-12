Évitez les empoisonnements alimentaires pendant les Fêtes 

Le temps des Fêtes est souvent associé à la nourriture et aux repas copieux. L’Association des microbiologistes du Québec lance cependant une mise en garde, puisque cette période de l’année est également celle où l’on recense le plus de cas d’intoxication alimentaire.

De 200 à 300 cas sont habituellement rapportés au pays autour de Noël en raison d’une mauvaise manipulation des aliments et d'une conservation déficiente, indique le président de l’Association des microbiologistes du Québec, Marc Hamilton.

On s’entend que 200 à 300, ce sont ceux qui sont allés à l’hôpital et qui ont été déclarés, mais on peut faire facilement fois 10, fois 20, fois 30, ceux qui ont eu des problématiques liées aux intoxications alimentaires sans avoir d’effets plus graves , souligne-t-il.

Il constate que souvent, les gens arrivent chez leurs proches en après-midi avec des plats, et faute de place dans le réfrigérateur, les laissent sur le comptoir.

Si un pathogène est déjà dedans, qui vient par exemple de la manipulation de l’aliment qui a été fabriqué par l’être humain avant, il va se proliférer. [Ça peut] faire en sorte que les fameuses bactéries qu’on ne veut pas avoir dans certains types d’aliments, qui peuvent créer des problématiques [...], peuvent prendre ampleur et créer des intoxications qui vont se faire percevoir le lendemain ou le surlendemain , explique Marc Hamilton.

Une intoxication alimentaire est en effet rarement immédiate. Elle survient dans les 24 à 48 h après avoir ingéré l’aliment contaminé, et peut amener de fortes fièvres ainsi que des diarrhées sanguinolentes et durer au moins une ou deux journées si la personne ne va pas à l’hôpital pour obtenir un antibiotique , rapporte Marc Hamilton.

« Lorsqu’on prépare les aliments, peu importe que ce soit une dinde, que ce soit de la tourtière, les sandwichs, les salades, toujours bien les manipuler, toujours bien se laver les mains avant, car bien souvent, ce qui fait qu’une bactérie pathogène va s’installer dans l’aliment, c’est la manipulation de l’aliment auparavant et la perte de la chaîne de froid. » — Une citation de Marc Hamilton, président de l’Association des microbiologistes du Québec

Il suggère aussi qu’en cas de manque de place dans le réfrigérateur, de profiter des températures hivernales pour conserver des aliments sur le perron avant l’heure de les servir.

Le microbiologiste conseille finalement aux personnes aux prises avec des symptômes sévères d’intoxication alimentaire de se rendre rapidement à l’urgence pour éviter des complications.