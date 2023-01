Di Rienzo célèbre 50 ans d’histoire au cœur de la Petite Italie, à Ottawa

Il est midi et Paolo Di Rienzo porte son tablier depuis plusieurs heures déjà. Au coin des rues Champagne et Beech, au cœur de la Petite Italie, des gens entassés font la file devant la caisse enregistreuse du Di Rienzo Grocery and Deli, pendant que l’épicier prépare avec une bonne humeur contagieuse des sandwichs.

Les sandwichs et les lasagnes faits maison ont forgé la réputation de l'épicerie Di Rienzo, qui a pignon sur rue dans le quartier d’Ottawa depuis officiellement un demi-siècle, cette année.

Des produits frais et le sourire sont les deux ingrédients du succès, selon Paolo Di Rienzo. Photo : Radio-Canada / Jason Maclellan

Cinquante ans, tous les jours, sept jours sur sept , lance humblement Paolo Di Rienzo, qui s'accorde une pause avec un expresso serré, dans sa cuisine privée qui mène directement à l’épicerie.

« Je n’ai pas besoin d’alarme pour me lever le matin. En fait, j’ai toujours l’énergie et la motivation. Je ne pourrais pas l’expliquer, mais c’est en moi. » — Une citation de Paolo Di Rienzo, propriétaire du Di Rienzo Grocery and Deli

Paolo Di Rienzo est parti d'Italie en 1967, avec son père et son frère aîné, pour s'installer au Canada. Sa mère est arrivée quelques mois plus tard avec les cinq autres enfants de la famille. Ensemble, les Di Rienzo ont mis sur pied, en 1973, une petite épicerie de quartier.

Au cours des cinquante années qui ont suivi, le modeste commerce qui porte les marques du temps est devenu une institution dans le quartier.

Voisins, travailleurs de la construction, étudiants se retrouvent sous l’enseigne verte, blanche et rouge de la rue Beech pour attraper un sandwich du Di Rienzo et pour échanger quelques mots. On dit même que les policiers et les pompiers de la ville aiment aussi venir faire leur tour.

Dans une bonne journée d’été, on peut vendre 200, parfois 300 sandwichs , lance Paolo Di Rienzo.

Di Rienzo Grocery and Deli était au départ une petite épicerie de quartier. Photo : Radio-Canada / Jason Maclellan

C’est en y mettant l’effort et en y mettant du cœur, que la clientèle et la réputation du commerce se sont bâties, explique Paolo Di Rienzo.

Ça n’a pas toujours été facile d’être en affaires pendant 50 ans et de travailler tout ce temps, mais nous avons toujours fait de notre mieux et nous aimons servir les gens , confie M. Di Rienzo. Nous servons des ingrédients frais tout le temps. Et je pense que nous sommes gentils et bons avec les gens. Je crois que c’est pour cela [que les gens reviennent] , ajoute-t-il en parlant de sa recette de longévité.

Richard Massie est un habitué du Di Rienzo. Il habite d’ailleurs dans un des logements locatifs qui animent l’édifice. C’est pour les pâtisseries, notamment, qu'il a succombé.

J’ai mangé des cannolis partout dans le monde, à New York, partout… Mais rien ne vaut les cannolis du Di Rienzo , lance-t-il.

Le commerce Di Rienzo Grocery and Deli, dans la Petite Italie, à Ottawa, célèbre ses 50 ans. Photo : Radio-Canada / Jason Maclellan

Un coup de chance

Le cuistot-épicier parle du Di Rienzo Grocery and Deli comme d’un coup de chance . L’établissement n’était au départ qu’une épicerie locale, dit-il, mais d'importants travaux dans le quartier ont mobilisé de nombreux travailleurs. C’est là que la famille a commencé à cuisiner et servir des repas chauds.

C’est arrivé comme un coup de chance. Il y avait les trois rues centrales du quartier qui ont été fermées parce que l'on construisait le réseau d’égouts. Donc ma mère a commencé à cuisiner pour les gens qui travaillaient sur le chantier. Et c’est comme ça que tout a commencé. Elle s’est mise à cuisiner des spaghettis, des sandwichs, des lasagnes , raconte M. Di Rienzo.

Un succès de famille

Paolo Di Rienzo a deux passions : son déli et le soccer. Il aime bien d'ailleurs glisser au passage qu’il a déjà joué dans la Ligue nationale de soccer pour les Tigres d’Ottawa dans les années 1960. Deux amours qui ont comme dénominateur commun : le travail d’équipe.

Paolo Di Rienzo a déjà joué dans la Ligue nationale de soccer au Canada, pour les Tigres d'Ottawa, en 1964. Photo : Gracieuseté de la famille Di Rienzo

Dans la petite épicerie italienne, où les arômes de sauce Alfredo se mêlent à ceux des pâtisseries, chaque jour, tous les membres de la famille s’activent. Une personne est à la cuisine en train de préparer des boulettes de viande, pendant qu’une autre est à la caisse ou encore s’occupe des charcuteries.

On a tous travaillé ici quand on était jeunes. [Et encore aujourd’hui] tout le monde de la famille vient travailler ici , partage le propriétaire.

Gerry, un membre de la famille Di Rienzo, prépare des boulettes de viande à la cuisine. Photo : Radio-Canada / Samuel Blais-Gauthier

Paolo Di Rienzo montre l’exemple. Comme un maillot de foot, il enfile chaque jour son tablier à l’aurore et ne l’enlève qu’après 19 h.