Crise existentielle en vue pour TikTok aux États-Unis

Le Congrès américain s'apprête à interdire TikTok aux fonctionnaires pour cause de menace à la sécurité nationale; le réseau social chinois est en position délicate aux États-Unis, où sa présence même est en question.

Après le Sénat la semaine dernière, la Chambre des représentants pourrait adopter, dès cette semaine, un texte prohibant le téléchargement et l'utilisation de TikTok sur les appareils du personnel de l'État fédéral.

Ce n'est pas un sujet démocrate ou républicain, c'est une question de sécurité nationale , explique Ryan McDougle, sénateur d’État de Virginie, bien au fait du dossier.

Le problème fondamental est le suivant : TikTok appartient à ByteDance [sa maison-mère], qui est lui-même soumis au contrôle effectif du Parti communiste chinois , a expliqué dimanche sur CNN le représentant républicain Mike Gallagher.

Appels à une censure définitive

Ce qui n’a longtemps été qu’un épouvantail brandi par le Parti républicain fait de plus en plus consensus. La présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi, s'est dite favorable vendredi à ce que le texte soit soumis au vote cette semaine.

Une autre proposition de loi, déposée de manière bipartisane la semaine dernière, demande l'interdiction pure et simple de TikTok aux États-Unis, ce qu'avait tenté, sans succès, Donald Trump en 2020.

TikTok a pris plusieurs mesures pour tenter de convaincre les autorités américaines que les données de ses adeptes aux États-Unis étaient protégées, notamment en les stockant sur des serveurs situés à l'intérieur de ses frontières.

La compagnie a cependant admis que des employés basés en Chine avaient accès à ces données, même si cela se faisait en principe dans un cadre strict et limité.

« Le Parti communiste chinois ne nous a pas demandé de partager ces données. » — Une citation de Un porte-parole de TikTok

Craintes liées à la sécurité nationale

Le réseau social attend depuis de longs mois les conclusions d'un examen du Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS), une agence gouvernementale qui évalue les risques de tout investissement étranger pour la sécurité nationale américaine.

Le CFIUS étudie actuellement une solution mondiale , avec des mesures relatives à la gouvernance, à la modération des contenus et à la sécurité des données, a indiqué TikTok, ce qui permettrait de répondre aux inquiétudes de Washington.

Définir un protocole entre le gouvernement américain et TikTok va être délicat , estime néanmoins Michael Daniel, directeur général de Cyber Threat Alliance, une organisation non gouvernementale dédiée à la cybersécurité.

À chaque fois que vous téléchargez une application sur un téléphone, il est possible que cette application serve à accéder à autre chose , ajoute-t-il.

À travers l'application, un opérateur mal intentionné peut notamment activer le micro ou la caméra de cet équipement sans que l'utilisateur n'en ait même conscience , poursuit Michael Daniel.

Un outil de propagande?

Etay Maor, un directeur au sein de la société de cybersécurité Cato Networks, cite l'exemple de Pegasus. Ce logiciel espion créé par l'entreprise israélienne NSO Group a déjà été utilisé par des dirigeants politiques pour surveiller critiques et opposants.

Peut-être qu'avec TikTok, nous installons la version chinoise de Pegasus sur nos téléphones intelligents , fait-il valoir. Je crois que c'est ce qui préoccupe le gouvernement américain.

Parmi les risques associés à TikTok, les experts citent également la possibilité offerte aux autorités chinoises de censurer certains contenus pour s'aligner sur la politique du Parti communiste chinois.

L'idée est que le gouvernement chinois pourrait enjoindre à TikTok de ne pas laisser filtrer sur sa plateforme des contenus qui soutiennent la contestation au Tibet ou à Taïwan et, du coup, façonner le paysage de l'information accessible aux utilisateurs, selon Michael Daniel.

Un danger pour la démocratie?

Au-delà d'une possible modération des contenus orientée politiquement, des analystes évoquent la possibilité que TikTok soit utilisé pour influencer l'opinion et perturber le processus démocratique aux États-Unis, à l'instar de la campagne menée par la Russie avant le scrutin présidentiel américain de 2016.

Une étude menée par l'organisation Global Witness et le centre Cybersecurity for Democracy, rattaché à la New York University, a déjà montré que TikTok avait laissé filtrer de nombreuses vidéos contenant de la désinformation lors de la campagne des dernières législatives américaines.