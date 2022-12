Toronto veut installer plus des bornes de recharge pour véhicules électriques

Les usagers devront payer une surcharge de 2 $ par l’heure pour utiliser ces bornes, en plus du prix du stationnement.

Le maire John Tory reconnaît que le nombre de stations de recharge peut sembler peu, mais il ajoute que cela fait partie d’un programme de plus grande envergure afin que les infrastructures en place puissent accommoder les véhicules électriques.

Il ajoute que la Ville, par l’entremise de l’Autorité de stationnement de Toronto, veut augmenter le nombre de stations de recharge à plus de 650 d’ici la fin 2024.

« Nous travaillons fort pour atteindre la cible du gouvernement fédéral d’atteindre 100 % de véhicules zéro émission pour 2035. C’est ambitieux, mais nous travaillons pour nous assurer que les infrastructures correspondent. » — Une citation de John Tory, maire de Toronto

Il ajoute que l’Autorité de stationnement de Toronto se servira de ses bases de données pour décider où les stations de chargement devraient être installées.

[Ainsi] nous nous assurerons qu’elles sont là où les gens sont le plus susceptibles de les utiliser , promet le maire.

John Tory note que l'objectif est d'abord d'ajouter ces stations au centre-ville, mais l'objectif à plus long terme c’est de s’assurer que nous étendions ces infrastructures en ville là où c’est approprié , précise-t-il.

Le président de l’Autorité de stationnement de Toronto, Scott Collier, estime que l’adoption de véhicules électriques va en s’accroissant. Il en conclut que la Ville aura donc besoin d’un réseau de bornes de chargement partout dans la Ville.

Les investissements dans le rechargement des véhicules électriques sont cruciaux, pas seulement parce qu’elle répond aux besoins futurs de nos usagers, mais aussi parce qu’elle répond aux ambitions de la Ville pour le zéro émission , assure Scott Collier.

Le directeur de la division de l’environnement et du climat de la Ville, James Nolan, assure que la principale barrière à l’adoption d’une voiture électrique est la disponibilité de bornes de rechargement.

Une initiative saluée, mais avec des limites

Le conseil municipal de Toronto Centre Chris Moise est ravi de voir ses bornes dans sa circonscription.

Membre du comité de l’Autorité de stationnement de Toronto, il regrette que l’initiative n’aille pas au-delà du centre-ville.

Lors de la réunion du comité la semaine dernière, j’avais soulevé le fait que j’aimerais voir des chargeurs dans tous les quartiers. Je comprends que les gens viennent [au centre-ville] et ont besoin de se stationner et de recharger leurs véhicules. On en veut aussi à Etobicoke, Scarborough ou North York même si je comprends aussi que beaucoup de centres d’achat ont déjà leurs propres bornes , explique-t-il.

Cara Clairman, la présidente de Plug’n’Drive, un organisme qui milite pour les véhicules électriques, estime aussi que Toronto doit faire plus.

Toronto est à la traîne en matière d’infrastructure. On est bien placé sur de l’adoption de véhicules électriques en revanche. On n’a pas autant d’infrastructures que Montréal ou Vancouver , souligne-t-elle.

Elle soutient toutefois la mise en place des nouvelles bornes dans le stationnement du centre-ville.

On a besoin de toutes les aides possibles, publiques ou privées , dit-elle.

Elle estime aussi qu’en la matière, la Ville devrait se concentrer sur les nouvelles constructions.

On devrait aussi mettre des bornes dans les immeubles d’appartement. C’est facile d’en installer une dans sa maison individuelle, mais ce n’est pas la même chose en appartement. La Ville encourage ce type d’installation pour les nouveaux bâtiments, mais je pense que ce serait mieux si c’était dans le code de la construction , conclut-elle.

Avec des informations de Meg Roberts et Desmond Brown de CBC.