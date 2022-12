Dolbeau-Mistassini met en veilleuse son projet de parc multisport

Au lendemain de l’adoption du budget municipal, la déception était palpable. C’est que plusieurs organisations sportives attendaient la création du parc sur le site du défunt Festival Western, près de la marina. Une surface synthétique et des terrains de baseball, volleyball, dek hockey ainsi que des espaces verts et un anneau de glace devaient être créés.

Le président de l’Union de Dolbeau-Mistassini, Patrick Tropeano. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Le président du club de soccer de Dolbeau-Mistassini l’Union, Patrick Tropeano, n’a d’ailleurs pas caché sa déception à la suite de la mise en veilleuse du projet.

On est quand même une des associations sportives les plus grandes, avec le plus de monde ici à Dolbeau-Mistassini. D'où notre plus grande déception par rapport à ça, de pas avoir les installations pour vraiment venir offrir quelque chose de qualité à ces jeunes-là , a-t-il indiqué.

Hausse de coûts

Le projet était au départ évalué à 3,3 millions de dollars. Le conseil a toutefois eu une surprise lors de l’ouverture des soumissions en constatant que les travaux coûteraient plutôt environ 10 millions de dollars.

André Guy, maire de Dolbeau-Mistassini. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Le maire de Dolbeau-Mistassini, André Guy, a notamment expliqué que la Ville était confrontée à d’autres priorités, dont la remise à niveau de certaines de ses infrastructures.

[Il y a un] déficit de 325 000 $, pas facile avec l'inflation, l'énergie qui explose, comment ça va être en 2023? Les ingénieurs qui nous disent que nos infrastructures ne sont pas trop en état de santé s'en viennent très malades, donc il faut qu'on investisse massivement cette année et ça a été notre priorité dans le budget 2023 , a-t-il fait valoir.

La fondation Impact de Montréal, qui avait promis une contribution financière, fera part de ses intentions en 2023.

D’ici là, le conseil municipal va utiliser une partie des terrains près de la marina pour développer un secteur résidentiel qui apportera de nouveaux revenus à la Ville.

D'après un reportage de Laurie Gobeil