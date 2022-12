Le député libéral Frédéric Beauchemin devient critique de l’opposition pour la région

Le député libéral de Marguerite-Bourgeoys, Frédéric Beauchemin, sera critique de l'opposition pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et l'Estrie durant la prochaine session parlementaire.

Le député, qui est vice-président de la Commission de l'économie pour l'opposition, est bien conscient du travail à faire pour rebâtir le parti dans la région alors que les libéraux n'ont obtenu que 3 % des voix au dernier scrutin.

Il croit toutefois qu’une partie plus grande de la population demeure attachée aux valeurs libérales.

Les gens qui ont voté libéral avant ont encore les mêmes valeurs, mais ils ne se sont pas identifiés à l’offre politique qui était représentée en octobre. Moi, je pense que c’est juste une question d’être pertinent, de rejoindre les gens pour qu’on puisse avoir un message qui touche le coeur des citoyens des circonscriptions de la région. Puis c’est en étant sur le terrain, c’est en ayant un message qui est pertinent, qui est précis qu’on va être capable de rebâtir , pointe-t-il.

M. Beauchemin estime qu’il est essentiel d’entendre l’opinion des générations plus jeunes pour développer des projets porteurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il croit qu’il est possible de faire du développement économique énergétique sans nuire à l’environnement.

Est-ce que j’ai la solution maintenant? Non, mais je pense que c’est justement en étant à l’écoute des gens qu’on va être capable de pouvoir s’armer de bonnes idées puis de pouvoir faire des propositions qui sont intéressantes , clame-t-il.

Frédéric Beauchemin ne renie pas le projet de charte des régions de l’ex-chef du Parti libéral, Dominique Anglade. Il pense que les régions devraient pouvoir prendre plus de décisions pour elles-mêmes en fonction de leurs besoins.

La charte des régions, ça veut dire plus de pouvoirs dans votre région pour les municipalités, pour les MRC, plus de capacités de se déterminer soi-même en termes de développement économique, de capacité d’accueil, etc.

Il reconnaît que c’est le gouvernement libéral de Philippe Couillard qui a aboli les conférences régionales des élus en 2015. Selon lui, il s’agissait d’une erreur.

C’est quelque chose qui a été fait dans le passé en pensant qu’il y aurait une économie quelconque [liée à l’abolition des CRÉ]. Malheureusement, l’économie s’est peut-être réalisée au coût, si on peut dire, d’une proximité de gouvernement de façon locale , explique-t-il.

Frédéric Beauchemin compte faire une tournée dans la région en janvier ou février prochain pour rencontrer des militants et des gens de tous les secteurs.

D’après les informations de Michel Gaudreau