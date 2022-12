Saint-Mathieu-du-Parc séduit une jeune médecin du Nord-du-Québec

« C’est le père Noël avant Noël » s’exclame Claude Mayrand, le maire de Saint-Mathieu-du-Parc. Une jeune médecin qui pratique dans le Nord-du-Québec souhaite s’installer en Mauricie et ouvrir sa propre clinique à Saint-Mathieu-du-Parc.

La docteure Joanie Tremblay-Pouliot en a fait l’annonce sur les réseaux sociaux. Elle est urgentologue et médecin de famille depuis 10 ans au Nunavik. Elle souhaite construire sa maison dans la municipalité de près de 2 000 habitants. Une amie infirmière aurait accepté de se joindre à elle dans cette aventure.

Bien qu’il ait été impossible de la joindre, elle révèle dans sa publication qu’elle souhaite mettre sur pied un service de santé communautaire et public. Elle dit également qu’elle est à la recherche de gens intéressés à participer à la mise sur pied ou à la gestion du projet. Elle fait également appel à d’autres professionnels en soin pour les aider à démarrer un groupe de travail.

Une arrivée bien accueillie

C’est sûr que ça fait du bien, des petites communautés comme nous, avoir un médecin de famille, c’est quelque chose de très apprécié , se réjouit le maire Claude Mayrand. Il rêve depuis longtemps de voir un médecin s’établir dans sa municipalité. Cette jeune professionnelle de la santé est venue d’elle-même frapper à la porte de l’hôtel de ville, elle est en contact avec l’administration depuis octobre.

Nous autres, on va lui faciliter la tâche et lui donner tous les moyens à notre disposition pour que son projet puisse se réaliser. Le maire Claude Mayrand compte également se rendre complètement disponible. Si elle veut me rencontrer, moi je suis libre dans le temps des Fêtes, n’importe quand.

La docteure Pouliot a déjà ciblé un terrain pour y construire sa maison. Le maire a très bon espoir que son projet se concrétise.

Avec les informations de Jonathan Roberge