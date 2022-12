À l'approche des rassemblements lors de la période des Fêtes, la hausse des maladies respiratoires, comme la grippe et la COVID-19, inquiète certains Saskatchewanais et des experts en santé de la province.

Le rapport du Programme de surveillance des maladies respiratoires communautaires (CRISP), qui est commandité par le ministère de la Santé de la Saskatchewan, indique que 547 cas de la grippe ont été rapportés entre le 20 novembre et le 3 décembre. De plus, 396 cas de COVID-19 ont été enregistrés pour la même période.

De son côté, l'Université de la Saskatchewan indique que la présence de COVID-19 a augmenté de 147 % dans les eaux usées de Prince Albert et de 177 % dans les eaux usées de North Battleford.

Une baisse de 34 % a cependant été observée dans les eaux usées de Saskatoon.

Malgré cette hausse de maladies respiratoires, le chef du département de microbiologie à l'Hôpital royal universitaire de Saskatoon, Joseph Blondeau, ne croit pas que des mesures plus strictes soient nécessaires jusqu’ici.

Il est cependant d’avis que plus de gens doivent se faire vacciner contre la COVID-19 et contre la grippe.

« Chacun d’entre nous a le devoir de prendre sa responsabilité et de se faire vacciner si on croit qu’on doit être vacciné. » — Une citation de Dr Joseph Blondeau, chef du département de microbiologie à l'Hôpital royal universitaire de Saskatoon

La Réginoise Sylvie Fletcher est bien consciente de la réalité de la hausse des maladies respiratoires.

Malgré l'absence de mesures sanitaires strictes, elle affirme que les membres de sa famille resteront prudents au cours de la période des Fêtes.

On va se rencontrer en famille, on fait une fête le 27 et on va avoir de petites rencontres le 24 et le 25. Alors un peu plus que les deux dernières années, mais pas si gros que ça , ajoute-t-elle.

Avec les informations de Laurence Taschereau