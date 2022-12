Pas de hausse de taxes dans certaines municipalités de la MRC des Chenaux

À Champlain, le maire Guy Simond explique que l’administration a décidé d’absorber l’augmentation des frais de fonctionnement en puisant dans les surplus pour éviter d’avoir des augmentations trop importantes. On a des surplus accumulés, c’est quand même l’argent des contribuables qui a déjà été payé donc, plutôt que de taxer cette année, on utilise ce fonds-là.

Toutefois, les citoyens de toutes ces municipalités devront absorber l’augmentation des coûts liés au bac brun et à la collecte des matières recyclables. Ceux-ci seront à tarifs fixes par logement et non pas en fonction de l’évaluation foncière de la propriété. Dans la MRC des Chenaux, on estime que le coût oscillera entre 150 et 200 $ par logement.

À titre d’exemple, un propriétaire dont le compte de taxes s'élevait à 1 000 $ en 2022, il demeurera à 1 000 $ en 2023, mais un tarif fixe pour les matières organiques sera ajouté.

Avec les informations de Julie Grenon