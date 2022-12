L’hôpital pour enfants d’Edmonton déploie un plan d’urgence face à l'afflux de patients

L'autorité sanitaire provinciale a annoncé de nouvelles mesures de gestion du personnel lors d’une conférence de presse. Le plan d'urgence, qui prend effet dès aujourd’hui, vise à répondre aux volumes élevés d’enfants souffrant de maladies graves qui nécessitent des soins dans le service des urgences, les soins intensifs pédiatriques et les unités d'hospitalisation de Stollery.

L’unité des soins intensifs pédiatriques de l’hôpital est actuellement à 100 % de sa capacité.

La directrice médicale de l'hôpital pour enfants d’Edmonton, Dre Carina Majaesic, a souligné que la recrudescence des infections virales a atteint des proportions sans précédent.

« Cette vague est beaucoup plus grosse que celle qui se produit normalement [et] les patients sont plus malades qu'ils ne l'auraient été les années précédentes. » — Une citation de Dre Carina Majaesic, directrice médicale, Hôpital pour enfants Stollery

Le plan d’urgence annoncé par l’ AHS inclut notamment l’identification de personnel ayant de l'expérience dans le domaine des urgences, des soins intensifs et des soins aux patients hospitalisés. Le personnel identifié sera déployé dans les départements de l’hôpital où les besoins sont les plus grands et des lits supplémentaires seront ajoutés si cela devient nécessaire.

D’autres mesures pourraient aussi inclure des heures supplémentaires obligatoires, des changements d'horaire sans préavis, et, dans certains cas, l’annulation de vacances du personnel. La Dre Majaesic dit ne pas être en mesure de préciser le nombre de personnes qui seront potentiellement affectées à différentes unités dans le cadre de cette nouvelle mesure.

Le directeur général de la division de gestion des problèmes à l' AHS , Kerry Williamson, a précisé que l'hôpital n’a pas déclaré un état d'urgence, un terme qui ne s'applique pas aux hôpitaux, dit-il. Il s'agirait plutôt d'un plan d'urgence.

Une unité pédiatrique surchargée

Durant la conférence de presse tenue virtuellement, Dre Majaesic a expliqué avoir constaté que la vague virale de cette année a été largement supérieure à ce à quoi s'attendent typiquement en hiver les services de santé. Selon elle, ce serait notamment la grippe qui aurait joué l’élément déclencheur de cette vague d’infections respiratoires virales.

Les volumes [de patients] n'ont pas ralenti, mais nous essayons de nous préparer à ce qui nous attend en janvier et février, les mois normalement les plus chargés en ce qui concerne la grippe et d'autres maladies virales , explique-t-elle.

L'unité de soins intensifs pédiatriques de Stollery s’attend à faire face à une autre augmentation de patients d’ici peu. La directrice médicale a également signalé que la vague virale à l'hôpital d'Edmonton affecte davantage les enfants qui sont plus âgés. Nous voyons actuellement des patients âgés de deux, trois et même quatre ans qui présentent des symptômes de bronchite.

La Dre Majaesic encourage les familles à consulter leur médecin de famille pour les maladies de type grippal, à moins que les symptômes ne soient urgents ou graves (archives). Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

Une tendance similaire aurait été observée à l'Hôpital pour enfants de l'Alberta (ACH) à Calgary, selon la Dre Majaesic. Comme il s'agit des deux seuls hôpitaux pour enfants en Alberta, elle souligne l'importance de travailler conjointement. Elle indique, entre autres, que les deux établissements se réunissent deux fois par semaine afin de partager leurs observations.

L’ ACH observe encore une recrudescence du nombre de patients admis, selon la directrice médicale. La saison d'infections virales [à l' ACH ] a commencé une à deux semaines avant la nôtre [...] alors nous essayons de nous préparer pour ce qui nous attend en nous basant sur ce que nous constatons pour eux.

Un personnel épuisé

La Dre Majaesic indique que bien qu'il soit possible que les vacances de membres du personnel à Stollery soient annulées, l'hôpital fera de son mieux pour honorer les congés prévus. Nous n'avons pas annulé les vacances de qui que ce soit pour le moment , précise-t-elle.

Soulignant les efforts acharnés du personnel de santé tout au long de la pandémie, la directrice médicale encourage les gens à faire preuve de gentillesse s’ils ont à visiter une clinique ou un hôpital. [Le personnel] a travaillé très dur au cours des deux dernières années et demie. Et maintenant, nous subissons un déferlement de patients en pédiatrie.