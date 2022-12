Allégations de maltraitance : une RPA de Granby poursuivie au civil pour près de 200 000 $

Les manquements cités dans cette poursuite sont très nombreux.

Lise Gagnon a été admise à la RPA St-Charles en décembre 2021. Elle souffre de la maladie d’Alzheimer. Au fil des mois, ses proches ont commencé à s’inquiéter. En juin 2021, ses enfants ont décidé de camoufler une caméra dans sa chambre pour vérifier si elle était en sécurité.

Dans la poursuite civile, leur avocat souligne qu’ils auraient entre autres capté des images d’employés qui auraient effectué des vols dans la chambre, qui auraient fait preuve d’agressivité verbale et de gestes brusques, et qui auraient mis la femme au lit très tôt, vers 17 h ou 18 h.

Ce qu’on voit notamment, [sur les vidéos prises par la caméra], c’est au moins une préposée qui se livre carrément à du vol, qui pénètre dans son appartement la nuit sans aucune justification et qui fouille dans ses choses, à un certain moment, qui fouille dans son portefeuille et qui vole de l’argent. Une plainte a été faite à la police, et selon nos informations, est présentement sous enquête à ce niveau-là , souligne Me Patrick Martin-Ménard, l’avocat spécialisé en responsabilité médicale de la famille.

On voit des préposés qui crient après madame, qui lui manquent de respect, qui l’infantilisent. Des fois, on voit des préposés qui couchent madame à 6 h 30 du soir en lui faisant croire qu’il est 11 h du soir , ajoute-t-il.

Selon lui, la condition de la résidente s’est par ailleurs nettement détériorée pendant son séjour. Elle a perdu 20 livres, elle a subi une détérioration marquée et accélérée de ses conditions préexistantes, notamment une importante perte d’autonomie.

Selon la belle-fille de la dame, qui est souvent allée la visiter à la RPA , il y aurait aussi une seule préposée en poste pour s'occuper de 12 à 21 résidents. Elle a également soulevé qu’il y aurait un défaut de surveillance des résidents, que les soins d’hygiène seraient insuffisants et que les résidents resteraient isolés, sans stimulation.

Je pense qu’il doit y avoir une remise en question qui est faite au niveau du CIUSSS

Radio-Canada a contacté le directeur de la RPA résidences St-Charles, Éric Pouliot. Ce dernier a indiqué que des suivis ont été faits avec le CIUSSS de l’Estrie - CHUS depuis qu’une plainte a été déposée auprès de la commission des plaintes de l’établissement de santé. Des employés ont notamment été congédiés. Il n’a cependant pas tenu à commenter la poursuite civile, comme le dossier a été judiciarisé.

Le CIUSSS de l’Estrie - CHUS n’est par ailleurs pas poursuivi dans ce dossier. L’avocat de la famille se pose tout de même certaines questions sur l’établissement de santé.

Tout ça ensemble démontre de la maltraitance systémique et des atteintes répétées à la dignité, à la sûreté, à l’intégrité physique et psychologique de madame , constate Me Martin-Ménard.

« Je pense qu’il doit y avoir une remise en question qui est faite au niveau du CIUSSS, au niveau du ministère de la Santé, sur les décisions qui sont prises de permettre à des RPA de prendre en charge des patients présentant d’importants besoins, d’importantes pertes d’autonomie. Je pense que des éléments doivent être repensés d’un point de vue davantage systémique. » — Une citation de Me Patrick Martin-Ménard, avocat en responsabilité médicale chez Ménard, Martin avocats

Dans un courriel à Radio-Canada, le CIUSSS de l’Estrie - CHUS a souligné que le processus en cours auprès de son commissaire aux plaintes est confidentiel, et qu’il ne peut donc commenter le dossier.

Les poursuites civiles sont habituellement traitées dans un délai de 12 à 18 mois, à moins qu’une entente à l’amiable soit conclue entre temps.

Avec les informations de Guylaine Charette