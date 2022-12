Un bilan positif pour le parc Forillon, malgré une baisse d’achalandage

L'année 2022 se clôt par un bilan positif pour le parc national Forillon. Plus de 164 000 visiteurs sont venus prendre un bain de nature au « bout du monde » et profiter des diverses installations du parc au cours de la saison estivale.

Bien qu'il s'agisse d'une diminution d'achalandage par rapport à 2020 et 2021, le gestionnaire de l'expérience du visiteur, Frédéric Ste-Croix, parle néanmoins d'une très bonne saison .

On a connu une légère baisse cette année par rapport à 2021, mais quand on compare à 2019, on est dans une tendance normale de croissance , indique-t-il.

Frédéric Ste-Croix estime qu'il s'agit d'une très bonne saison (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

M. Ste-Croix rappelle que l'année précédente, marquée par la pandémie, a représenté un record pour le parc qui a cumulé plus de 180 000 visites.

« 2020 et 2021 ont été des années atypiques. » — Une citation de Frédéric Ste-Croix, gestionnaire de l'expérience du visiteur du parc national Forillon

On était conscients que c’était une bulle qui n’allait pas durer parce que les gens étaient contraints à voyager dans le pays. En 2022, avec l’allégement des mesures sanitaires et l’ouverture des frontières, toute l’industrie devait s’attendre à ce qu’il y ait un appétit pour retourner à l’international , ajoute-t-il.

Une majorité de visiteurs québécois

Malgré le retour des voyages à l'international, les Québécois ont été les plus nombreux à fréquenter le parc.

Selon les statistiques recueillies au cours de la saison, environ 60 % des visiteurs provenaient de la province et 80 % étaient francophones.

« Pour 70 % des visiteurs, il s’agissait d’une première visite qui est planifiée généralement dans un tour de la Gaspésie. » — Une citation de Frédéric Ste-Croix, gestionnaire de l'expérience du visiteur du parc national Forillon

De plus, 35 % de la clientèle du parc étaient des campeurs, alors que 65 % étaient des visiteurs diurnes.

Les visiteurs viennent au parc Forillon pour décrocher de leur quotidien, selon Frédéric Ste-Croix Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

Comme la durée moyenne des séjours des campeurs s'échelonnait sur trois nuits, cela laisse croire, aux yeux de M. Ste-Croix, que les voyageurs s'installaient à Forillon dans le but de visiter le parc et la ville de Gaspé.

Les gens sont vraiment venus pour décrocher, profiter des paysages grandioses et être contemplatifs dans la nature , mentionne-t-il.

La conservation au cœur du tourisme à Forillon

La conservation de la nature demeure la mission première du parc. Plusieurs projets ont d'ailleurs été initiés ou poursuivis cet été, selon Mathieu Côté, gestionnaire de la conservation des ressources.

Il cite notamment le portrait de la population des amphibiens, le plan de conservation des chauves-souris et le projet de restauration du secteur des étangs de castors.

« En 2022, c’est une quarantaine d’initiatives en conservation des ressources naturelles qu’on a menées au parc national Forillon. » — Une citation de Mathieu Côté, gestionnaire de la conservation des ressources

Malgré l'achalandage de visiteurs, ces initiatives se sont orchestrées dans un souci de préservation de la nature.

Il y a toujours un équilibre à trouver entre la conservation et l’expérience du visiteur , indique M. Côté. Pour le moment, on réussit bien à concilier ça. Il y a des secteurs aménagés qui sont prêts à recevoir les visiteurs. Il y a aussi une grande partie du parc qui est moins accessible et à l’état sauvage, ce qui permet de rencontrer notre mandat de conservation.

Selon lui, les visiteurs sont de plus en plus sensibilisés à la conservation de la nature. Ainsi, ils font davantage d'efforts pour laisser le moins de traces possible après leur passage.

Avec les informations de Bruno Lelièvre