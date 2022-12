Roberval et le Centre Mamik s’unissent pour lutter contre l’itinérance

La Ville de Roberval et les différents organismes du secteur ont mis en place un service pour les itinérants. Le Centre d'accès sécuritaire et accueillant (CASA) est le fruit de nombreuses rencontres pour tenter de régler le problème.

Une roulotte de chantier a été installée sur les terrains du Centre Mamik où des dizaines de personnes avaient aménagé un camp de fortune l'été dernier.

On veut vraiment avoir un espace qui va permettre aux gens qui vivent de l'itinérance de prendre un petit répit. Ça va leur permettre, par exemple, de sécher leurs bottes, relaxer. S'ils veulent faire un petit somme, ils vont pouvoir le faire, mais je dirais que, pour nous, ça va permettre de se connecter avec eux , a indiqué le maire de Roberval, Serge Bergeron.

Mélanie Boivin, directrice du Centre Mamik du Saguenay-Lac-Saint-Jean Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

C'est un premier pas. C'est sûr qu'au niveau des heures d'ouverture c'est 8 h 30 à 11 h 30. Ça va nous permettre vraiment de réorienter la clientèle vers la roulotte puisqu'on a beaucoup de clientèle en situation d'itinérance qui passe par le Centre Mamik. Alors on va documenter les besoins et on va évaluer au fur et à mesure , a indiqué la directrice du Centre Mamik du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mélanie Boivin.

La CASA Ka ici Mirotcitanok, qui signifie « là où on se sent bien », sera à cet endroit jusqu'à la fin-mars. Il s'agit d'un projet pilote qui pourrait mener au regroupement d'organismes.

L’initiative est le fruit d’une collaboration entre le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Ville de Roberval, la Sûreté du Québec, le Centre Mamik, ainsi que le Service d'intervention de proximité Domaine-du-Roy.

Préparation

On va se rendre en avril et ça va nous donner le temps de nous préparer adéquatement, si on veut remettre en place l'année prochaine quelque chose avec une expérience d'un an , a expliqué Stéphane Leclerc, le chef de service promotion/prévention au CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« Quand les 24 logements seront construits par le Centre Mamik ici sur ce terrain-là, à partir de ce moment-là, ça va venir régler une bonne partie de la problématique. Mais pour l'instant, on devait trouver des solutions. » — Une citation de Serge Bergeron, maire de Roberval

Du café est mis à disposition des usagers de la roulotte. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Pour l’instant, la roulotte ne contient que des tables et des chaises. L’objectif ultime serait d’y aménager des lits pour les personnes qui ont besoin d'un endroit pour dormir.

La CASA est accessible sept jours sur sept de 8 h 30 à 11 h 30. Les heures pourront être ajustées en fonction des besoins.

D'après un reportage de Philippe L'Heureux.