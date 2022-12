La forte demande d’électricité à l’origine d’une panne de plusieurs heures à Whitehorse

Le territoire du Yukon est au milieu d’une vague de froid, et la température affichait -38 C lorsque les pannes ont commencé, vers 17 h. Certains résidents ont été sans électricité pendant plus de quatre heures.

Nous avons été pris de court par rapport au niveau de la demande dans le nord de la ville , a déclaré mardi Andrew Hall, PDG d’Énergie Yukon.

On est parfois surpris par l’ampleur des besoins chaque année , a-t-il ajouté.

Andrew Hall attribue la panne à la sous-station de Takhini, où la forte demande a provoqué le déclenchement d’un transformateur. Selon lui, le transformateur n’était pas réglé correctement.

Le PDG d'Énergie Yukon, Andrew Hall. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

On n’avait pas anticipé, nécessairement, ce niveau de demande , dit-il. Nous avons donc augmenté la valeur de réglage du transformateur. Nous ne nous attendons pas à ce que le même genre d'événement se reproduise.

La panne a touché des zones au nord de la ville, incluant Crestview, Kulan, Hot Springs et Whistle Bend.

Plusieurs maisons situées dans la nouvelle subdivision de Whistle Bend utilisent l’électricité comme source de chauffage. Ces maisons ont été les dernières à être reconnectées au système électrique lundi soir.

Andrew Hall mentionne que l’Organisation des mesures d'urgence du Yukon (OMU) a été avisée au cours de la panne. Il dit que l’ OMU serait intervenue si la panne avait duré plus longtemps.

Cette vague de froid qui frappe le Yukon devrait se prolonger toute la semaine, avec des températures sous la barre des -30 C au moins jusqu’à Noël.

Andrew Hall demande aux résidents de faire leur part pour réduire la demande en évitant de faire fonctionner de gros électroménagers comme les sèche-linge ou les lave-vaisselle durant les heures de forte demande.

Avec les informations de Leonard Linklater