Une cabine de relaxation Recharjme à l’hôpital de Sept-Îles

Ce lieu de repos à l’hôpital de Sept-Îles, créé par l'entreprise Recharjme, est accessible gratuitement à tous les employés du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord.

Les travailleurs du CISSS nord-côtier peuvent réserver la cabine en tout temps pour des périodes de 25 minutes.

La luminothérapie est l'une des fonctions offertes par la cabine Recharjme. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

[Dans cette cabine], c'est possible de faire seulement une sieste, mais on peut aussi avoir des massages. Il y a aussi de la luminothérapie, de la méditation assistée et de la musique , explique la directrice de la liaison et de la gestion de projets à la Fondation de l’hôpital de Sept-Îles, Cindy Basso.

« À l’intérieur de la cabine, on choisit un peu ce dont on a besoin, puis on peut prendre un temps d'arrêt en paix, dans un climat adéquat fermé. » — Une citation de Cindy Basso, directrice de la liaison et de la gestion de projets à la Fondation de l’hôpital de Sept-Îles

Cindy Basso Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Un concept québécois créé en 2018

Le fondateur de Recharjme, Éric Normandeau, raconte qu’il a eu l’idée du concept de cabine de relaxation lors d’une discussion avec sa conjointe. Elle avait évoqué qu’elle aurait tout donné pour faire une sieste sur son lieu de travail, raconte-t-il.

Je trouvais que l’idée d’une sieste, en plein milieu d’une journée, était une façon de faire un redémarrage du corps. Ma conjointe est revenue un jour avec cette idée. Je lui ai dit que ça serait bien qu’il y ait des emplacements comme ça dans les milieux de travail , se remémore Éric Normandeau.

Éric Normandeau est le fondateur de l'entreprise Recharjme. Photo : Gracieuseté d'Éric Normandeau

L’entreprise est née en 2018. Il existe aujourd’hui une quarantaine de ses espaces de détente au Québec et deux en Ontario, selon le fondateur.

Recharjme dénombre environ 2000 réservations par semaine parmi l’ensemble des cabines qu’elle loue. Le coût de location annuelle d'une cabine de relaxation pour une entreprise est d’environ 10 000 $, selon l'entreprise.

La cabine Recharjme de l'hôpital de Sept-Îles est située à proximité de l'entrée du personnel. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

De nouvelles cabines à venir à Sept-Îles?

La région de Sept-Îles pourrait éventuellement accueillir plus de cabines de détente Recharjme.

Si la Fondation de l’Hôpital de Sept-Îles obtient le financement nécessaire, elle pourrait ouvrir une deuxième cabine dans les prochaines années, indique Cindy Basso.

Elle précise aussi que la Fondation observera les taux de fréquentation de la première cabine avant d’en ouvrir une deuxième.

Une deuxième cabine [pourrait permettre] que tous les employés aient accès rapidement à la technologie. La première cabine est proche de l’entrée du personnel de l’hôpital, c’est quand même accessible. Mais, c’est peut-être un peu loin pour des gens, par exemple, qui pourraient travailler à la résidence Gustave-Gauvreau ou au CHLSC , note Cindy Basso.

L’entreprise québécoise Recharjme espère d’ailleurs pouvoir ouvrir d’autres cabines à l’international, dont aux États-Unis en 2024.