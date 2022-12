Air Canada veut comprendre l’application de la loi 101

L’entreprise, dont le siège social est à Montréal, est assujettie à la Loi sur les langues officielles par sa loi constitutive, comme les ministères et autres institutions du gouvernement fédéral au Québec.

Or, la situation pourrait changer avec le projet de loi C-13 du gouvernement fédéral qui modifie la Loi sur les langues officielles. L’article 54, qui encadre l’utilisation du français dans les entreprises à charte fédérale, est en voie d’être amendé, ce qui ferait en sorte de les assujettir à la Charte de la langue française. Dans le texte initial, les sociétés avaient le choix d’appliquer la loi fédérale ou celle du Québec.

Le transporteur, dont le patron Michael Rousseau avait créé la polémique en novembre 2021 lors d’un discours devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, veut comprendre l’application de la loi québécoise sur ses activités.

« Nous avons entamé des discussions avec le gouvernement du Québec suite à leur demande d’inscription, afin de comprendre comment ces deux régimes linguistiques, qui sont différents tout en comportant des éléments communs, pourraient être appliqués de manière conciliable et sans risque de conflits. » — Une citation de Air Canada

Air Canada préfère la loi fédérale

En mars dernier, le bloquiste Mario Beaulieu, porte-parole en matière de langues officielles, avait demandé au dirigeant d’Air Canada s’il était prêt à respecter la loi 101. À ce moment, Michael Rousseau avait clairement indiqué sa préférence pour la législation fédérale.

Bien que cela soit parfois difficile et que nous nous efforçons sans cesse d'améliorer notre performance en application de la Loi sur les langues officielles, c'est celle qui convient le mieux à notre situation vu l'étendue de nos opérations , avait-il répondu.

Air Canada n’a pas été en mesure de dire si l’entreprise est inscrite au programme de francisation de l’Office québécois de la langue française ( OQLF ). Les entreprises fédérales avaient jusqu’à jusqu’au 1er décembre dernier pour s’inscrire, selon une exigence de la nouvelle loi 101.

En novembre dernier, le Journal de Montréal avait rapporté qu’Air Canada, le Canadien National ou encore Via Rail n’étaient toujours pas inscrits à l’ OQLF .

Joint par Radio-Canada, le CN a indiqué être toujours en discussions avec le gouvernement caquiste.

On compte toujours une trentaine d'entreprises fédérales, sur un total de 400, qui n’ont toujours pas entrepris de démarches de francisation. Québec ne veut pas nommer les sociétés récalcitrantes.

Puisque les discussions sont toujours en cours avec les entreprises qui ne sont pas encore inscrites auprès de l'Office pour amorcer leur démarche de francisation, nous garderons nos commentaires , a souligné Thomas Verville, porte-parole du ministre de Langue française, Jean-François Roberge.

Un amendement adopté?

Au courant de l’année, le gouvernement caquiste a soumis une série d’amendements pour enchâsser la Charte de la langue française dans la loi fédérale.

L’un des amendements qui vise à assujettir les entreprises fédérales à la loi 101 est en voie d’être adopté aux Communes, en raison de l'appui des trois partis d’opposition, une information rapportée tout d’abord par la Presse canadienne et confirmée par Radio-Canada.

Mario Beaulieu du Bloc québécois en Chambre Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Si tout le monde vote pour, on devrait pouvoir faire adopter l’amendement et ensuite en Chambre, normalement, on devrait continuer à avoir la majorité. [...] Ce serait une victoire importante , a souligné Mario Beaulieu, lors d’une entrevue avec Radio-Canada.

Ce dernier souhaite s’assurer lors des prochaines semaines que les députés d’opposition voteront tous en faveur.

Au fil des années, les partis d’opposition se sont ralliés. Chez les conservateurs, on était un peu moins sûrs. [...] Mais je suis assez confiant , a-t-il souligné.

Au Parti conservateur du Canada ( PCC ), on assure vouloir voter en faveur de l’amendement.

Nous, c’est un vote en faveur de l’article 54 pour que la Charte s’applique aux entreprises à charte fédérale. Ma crainte, c’est le NPD. Le Bloc et nous, c’est clair, notre position est claire. Le NPD, sa position n’est pas si claire que cela , a souligné Joël Godin, député conservateur de Portneuf-Jacques-Cartier.

La position du NPD rejoint toutefois celle des autres partis d’opposition. Nous maintenons que l'aménagement linguistique québécois devrait être uniforme et que les entreprises fédérales installées au Québec devraient être assujetties à la Charte de la langue française , a souligné la députée Niki Ashton.

Pour les libéraux, c’est tout le contraire. En entrevue avec Patrice Roy, le premier ministre Justin Trudeau s’est dit contre l’application de la loi 101 pour les entreprises fédérales.

Nous, au fédéral, on respecte les champs de compétence. [...] Je ne veux pas qu’une loi provinciale régisse des institutions fédérales. Pas plus que M. Legault voudrait que je m’immisce dans le provincial , a-t-il dit.

Le Comité permanent des langues officielles va se pencher sur 200 amendements lors de huit séances. Les travaux vont reprendre le 31 janvier et un vote, notamment sur l’amendement de Québec, devrait avoir lieu début mars.