Ils poursuivent leur boucher après avoir mangé de la viande contenant possiblement du THC

Une famille et une femme qui affirment avoir été « gravement incapacités » après avoir mangé de la viande séchée possiblement contaminée au tétrahydrocannabinol (THC), la principale propriété psychoactive du cannabis, ont déposé deux poursuites contre un boucher de Whitehorse en Cour suprême du Yukon.

Selon les déclarations des plaignants, les sacs de viande séchée, communément appelée « jerky », ont été achetés à quelques jours d'intervalle en décembre 2020 chez le boucher Off the Hook Meat Works à Whitehorse, boutique aujourd’hui fermée.

À l'époque, les autorités sanitaires avaient publié un rappel des produits de viande séchée du boucher après que plusieurs personnes se soient présentées aux urgences avec des symptômes s’apparentant aux effets du THC .

Les porte-parole avaient alors indiqué que des tests sanguins avaient pu confirmer la présence de la composante chimique. La Gendarmerie royale du Canada (GRC) avait également ouvert une enquête.

Le propriétaire de l’entreprise, John Pauch, n’a pas encore présenté sa défense et aucune date d'audience n'est encore planifiée. CBC/Radio-Canada n’a pas non plus réussi à joindre M. Pauch.

La viande séchée de boeuf ou de bison, aussi appelée « jerky » est un produit populaire qui était également vendu à la boucherie Off the Hook Meat Works à Whitehorse, aujourd'hui fermée. Photo : Radio-Canada / Walter Strong

Selon les déclarations déposées en cour, la femme a consommé la moitié d’un sac alors qu’elle s’affairait à des emplettes au volant de son véhicule. La famille, constituée de deux parents et de deux jeunes enfants âgés de moins de cinq ans à l'époque, a mangé tout le contenu d’un sac.

Les plaignants affirment s’être sentis sévèrement incapacités et avoir souffert de blessures, pertes et dommages tels que paralysie temporaire, anxiété, nausée et vomissements. La famille, qui s’est présentée aux urgences, affirme que les symptômes ont duré de 24 à 36 heures.

Les plaignants soutiennent toujours souffrir de stress post-traumatique et de perte de qualité de vie et demandent une compensation financière en plus des frais de cour.

En plus des deux poursuites, le propriétaire de l'entreprise fait face à une accusation sous la Loi sur le contrôle et la réglementation du cannabis pour vente et distribution de cannabis sans permis entre le 1er octobre et le 29 décembre 2020. Cette poursuite, pour laquelle aucun plaidoyer n’a été enregistré, doit être entendue en mars prochain.

Avec les informations de Jackie Hong.