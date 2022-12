Le froid extrême pousse des écoles à fermer leurs portes dans le sud de l’Alberta

Stéphan De Loof, directeur des opérations et du transport pour le Conseil scolaire FrancoSud, explique que la décision de fermer une école se prend par consensus entre les membres du conseil scolaire et leurs fournisseurs de transports et qu'elle est basée sur plusieurs facteurs.

Par exemple, moi, ce matin, j’étais debout à 5 h 15 et on a commencé par regarder premièrement les températures , raconte-t-il. Ensuite, explique-t-il, la direction regarde ce que les autres conseils scolaires du territoire ont décidé de faire.

C’est arrivé quelques fois qu’on prenne des décisions qui ne sont pas les mêmes, mais on essaye de suivre les mêmes décisions pour garder quand même une continuité dans la région, on ne veut pas créer de précédent, on ne voudrait pas non plus être les seuls à faire quelque chose , dit-il.

La sécurité dans les transports joue également un rôle déterminant, souligne-t-il, car lorsque des autobus tombent en panne, il faut s’assurer qu’aucun enfant n’attend dans le froid extrême. Stéphan De Loof précise que leurs écoles sont bien entretenues et qu’il serait exceptionnel que la sécurité des élèves et du personnel, en raison des conditions de froid extrême, soit en danger.

Quatre écoles du Conseil scolaire FrancoSud ont fermé leurs portes mardi.

Le conseil scolaire Rocky View Schools a également pris la décision de fermer ses écoles. Les écoles peuvent fermer en raison des conditions peu clémentes si la sécurité des élèves et du personnel est en danger , peut-on lire dans leur guide de procédure.

Le conseil se base sur plusieurs critères tels que la température et les refroidissements éoliens, l'état des routes et l'emplacement de l'école. La décision doit être prise à 5 h 30.

Puisque Rocky Views Schools fournit les transports pour les écoles du Conseil scolaire catholique de Calgary d’Airdrie, de Chestermere et de Cochrane , les écoles dans ces zones ont aussi dû être fermées, explique Felicia Zuniga, directrice des communications pour le Conseil scolaire catholique de Calgary, dans une déclaration par courriel.

« Si les autobus tombent en panne sur les routes rurales, cela pourrait être dangereux d'attendre que quelqu'un vienne nous aider [...]. C’est pourquoi ces décisions ont été prises aujourd'hui pour ces zones rurales. » — Une citation de Felicia Zuniga, directrice des communications, Conseil scolaire catholique de Calgary

D’autres informations peuvent entrer en ligne de compte comme la quantité de neige accumulée, ce que les autres conseils scolaires décident de faire ou encore l’état des bâtiments, ajoute-t-elle.

Le conseil scolaire de Chinook’s Edge a, quant à lui, fermé 42 de ses écoles mardi, car il suit un processus strict. À 5 h 30, l’administration jette un coup d'oeil aux prévisions météorologiques annoncées pour 7 h à 9 h.