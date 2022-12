Redécoupage électoral : Tracadie et Neguac remettent en question la refonte proposée

Keith Chiasson, député de Tracadie-Sheila, pourrait voir sa circonscription morcelée. La commission chargée du redécoupage de la carte électorale propose de partager la municipalité en trois : Shippagan-les-îles, Bathurst-Péninsule-Centre et Tracadie-Neguac.

Keith Chiasson, député libéral de Tracadie-Sheila, est agacé par le redécoupage proposé de sa circonscription. Photo : Radio-Canada

Par exemple, les secteurs de Rivière-du-Portage et de Pont-Lafrance pourraient se retrouver dans la circonscription de Bathurst-Péninsule-Centre.

« Ça va être malaisé pour moi de revirer de bord les gens de Pont Lafrance quand ils viendront me voir. Tu sais, eux autres, ils sont à sept minutes de mon bureau. Moi, il va falloir que je leur dise : " Ben non, je ne suis plus votre député. Il va falloir que vous vous tourniez vers Bathurst. " » — Une citation de Keith Chiasson, député de Tracadie-Sheila

Des élus locaux frustrés par les propositions de la commission

Le village de Neguac, auparavant rattaché à la circonscription anglophone de la Baie-de-Miramichi, serait désormais regroupé avec Tracadie.

En septembre dernier, la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) a présenté ses recommandations à la commission en avançant des arguments linguistiques. L’une des municipalités visées était celle de Neguac.

Pour Keith Chiasson, les choix de la commission n’ont pas été les bons.

De ce que je comprends, la SANB voulait inclure Neguac dans une circonscription francophone. L’erreur qu’ils ont faite, c’est qu’ils ont oublié d’inclure toutes les petites communautés avoisinantes comme Fair Isle, St-Wilfred, Lagacéville, Lavillette , dit-il.

Les facteurs d’essayer de garder les communautés d’intérêts ensemble et aussi de respecter les limites du territoire des gouvernements locaux, dans ce cas-ci, ça n’a pas été respecté du tout.

Le maire de Neguac, Georges Savoie. Photo : Village de Neguac

Une situation qui est loin de faire l’affaire du maire de Neguac, Georges Savoie.

Le conseil municipal de Neguac a été élu pour prendre des décisions. Mais la SANB, je ne pense pas qu’elle a été élue par personne de la région , dit-il.

Neguac est une communauté où cohabitent des francophones, des anglophones et des Autochtones.

On a toujours eu des activités ensemble. Ça ne veut pas dire que c’est l'harmonie parfaite tout le temps. Mais, on a toujours vécu comme ça et on n'a jamais perdu notre langue , dit le maire.

Interrogé sur le sujet, Claude Landry, ancien député provincial de Tracadie-Sheila n’en revient pas de ce qui a été proposé.

Comme ancien député, je trouve ça déplorable. C’est très inquiétant de voir ce que l’on nous suggère pour démanteler la circonscription de Tracadie-Sheila. [...] Les gens ne sont pas informés, puis c’est très triste de voir ce qui se passe aujourd’hui. Ce n’est pas la façon de faire pour augmenter les électeurs à une élection provinciale.

La Municipalité régionale de Tracadie a adopté lundi soir lors d’une réunion ordinaire du conseil une résolution pour signifier son mécontentement vis-à-vis du redécoupage de la carte électorale.

Le village de Neguac fera de même mercredi.

D’après le reportage de Mario Mercier