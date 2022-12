Plusieurs rivières de la région contaminées aux coliformes fécaux

Le dépassement des critères de qualité de l'eau pour les coliformes fécaux (E. coli) est fréquent à six des neuf stations de pompage du réseau-rivières de la zone de gestion intégrée de l'eau du Saguenay.

Il s’agit de stations où est filtrée l’eau potable destinée à la consommation.

Il y a quelques semaines, Radio-Canada révélait que la rivière aux Sables, à Jonquière, est contaminée à la bactérie E. coli.

Des données obtenues en vertu de la Loi sur l’accès à l'information démontrent que ce cours d'eau n'est pas le seul à dépasser les normes de 200 UFC/100 ml pour l’eau destinée à la consommation et à la baignade et de 1000 UFC/100 ml pour les activités de canotage.

Les stations des rivières à Mars, du Moulin, Bédard, Mistouk et Des Aulnaies ont dépassé le critère de 200 UFC/100 ml dans 42 % à 90 % des échantillons entre juillet et octobre de 2019 à 2021.

Les quatre premières rivières ont même outrepassé la mesure de 1000 UFC/100 ml (contacts indirects) dans 18 % à 40 % des échantillons.

La rivière aux Sables continue d’être scrutée à la loupe par la Ville de Saguenay et le ministère de l’Environnement puisque des analyses ont permis de relever la présence de coliformes fécaux dans une proportion de 2200 UFC/100 ml en août 2021 dans la rivière aux Sables.

Pour la station de la rivière Petite-Décharge, le seuil acceptable a été dépassé dans 27 % des échantillons, contre 8 % des échantillons pour la rivière Shipshaw.

Les agriculteurs se défendent

Souvent montrés du doigt en raison de possibles déversements de fumier dans les cours d'eau, les agriculteurs se défendent.

Le président régional de l’Union des producteurs agricoles (UPA), Mario Théberge, n’a pas voulu accorder d’entrevue, mais il a assuré que lors d’une récente rencontre de travail avec la direction régionale du ministère de l’Environnement, les bonnes pratiques des producteurs de la région dont les terres sont situées à proximité de cours d’eau ont été saluées. Une seule infraction à la Loi sur la qualité de l’Environnement aurait été commise au cours de la dernière année à ce chapitre.

Il faut préciser que la contamination à l’E. coli peut être causée par plusieurs facteurs et peut notamment être causée par des fosses septiques et des rejets d'eaux usées mal traitées, du lessivage de fumiers animaux, des excréments d’animaux domestiques ou sauvages comme les oies et des eaux de ruissellement.

Il n’a pas été possible d’obtenir le nombre d’avis de non-conformité remis par le Ministère à des agriculteurs ou à des entreprises.

La Ville de Saguenay, l’UPA et le Ministère travaillent de pair pour tenter d’identifier les sources de contamination.

Récemment, le porte-parole de la Ville, Dominic Arseneau, a assuré que les équipements de l’usine de filtration de Jonquière, récemment rénovée, permettent de filtrer l’eau avant de l’acheminer dans le réseau d’aqueduc et que celle-ci est donc propre à la consommation.