Un bébé de 9 mois meurt à la suite de problèmes respiratoires au Nouveau-Brunswick

Des parents de Scoudouc au Nouveau-Brunswick vivent l’enfer. Leur fille âgée de neuf mois est morte dimanche. Elle était atteinte du virus respiratoire syncytial (VRS). La famille a tenté de consulter des professionnels de la santé dans une clinique sans rendez-vous et aux services d’urgence, sans pouvoir obtenir de soins.

Pour l'instant, c'est assez vif et récent. Ça fait mal , lance Timie-Lynn Jones, la marraine de Mazikeen Hachey, décédée au CHU Dumont de Moncton.

Jusqu’à 24h d’attente à l’urgence

Deux semaines passées, les parents de Mazikeen et de son frère jumeau Maverix ont décidé de se rendre aux services d’urgence de l’Hôpital de Moncton. Les bébés avaient développé une toux et des difficultés respiratoires.

À leur arrivée, le personnel les a informés que l’attente serait de 18 à 24 heures et qu’il serait probablement mieux de retourner à la maison.

Une semaine plus tard, les symptômes persistent. Les parents décident donc de se rendre dans une clinique sans rendez-vous. Un médecin a alors affirmé que les jeunes enfants avaient probablement un rhume.

Dimanche matin, la mère de Mazikeen, Taylor, s’est rendue dans la chambre de la petite. Elle s’est tout de suite aperçue que son visage était pâle et a réalisé que le bébé ne respirait plus.

Mazikeen a été transporté au CHU Dumont où son décès a été constaté.

Après sa mort, un test a révélé qu’elle était atteinte du VRS. Une autopsie sera réalisée pour voir si le virus est la cause du décès ou non.

La marraine de la petite attend avec impatience les résultats de cette autopsie. Elle admet qu’il est difficile de ne pas savoir .

Le problème, c’est le système de santé

Timie-Lynn Jones est d’avis que les médecins et les infirmières font tout leur possible pour aider les patients dans des temps difficiles. Elle précise que le frère de Mazikeen se trouve présentement à l’hôpital et que tout le monde s’occupe très bien de lui.

Elle jette plutôt le blâme sur le système de santé.

Je pense que si l'attente n'avait pas été si longue à l'hôpital, je pense qu'ils auraient été testés là-bas.

Elle est aussi d’avis que les bébés auraient dû être testés lors de leur visite à la clinique sans rendez-vous, car les symptômes du VRS étaient toujours présents.

« Elle était juste un gros rayon de soleil dans la vie de tout le monde. » — Une citation de Timie-Lynn Jones, marraine de Mazikeen Hachey

Les parents de la petite Mazikeen tentent de tenir le coup, à l’aube de la période des fêtes.

Ils prennent des dispositions pour les funérailles tout en essayant de vivre Noël, c'est un moment terrible , raconte la marraine.

Timie-Lynn Jones a lancé une campagne de sociofinancement en soutien à la famille, qui a déjà amassé des milliers de dollars.

Par courriel, le Réseau de santé Vitalité affirme qu’il ne peut pas dévoiler de détails sur un patient en particulier.

En ce qui concerne la situation actuelle, nous constatons une augmentation des cas hospitalisés et des consultations à l’urgence depuis quelques semaines pour des infections respiratoires. La sévérité des symptômes est aussi plus prononcée qu’à l’habitude , indique Dre Natalie Banville, vice-présidente principale, Programmes cliniques et Affaires médicales.

Du côté du ministère de la Santé, on précise que le VRS n’est pas une maladie à déclaration obligatoire, ce qui veut dire que la province ne signale pas les cas de VRS comme elle le fait pour la COVID-19 ou la grippe, car il s’agit d’une maladie infantile courante chez les enfants en bas âge.

Toutefois, le ministère de la Santé publique a récemment laissé entendre que la province pourrait revoir sa liste de maladies à déclaration obligatoire et voir si des changements sont nécessaires.

