2022, l’année d’Omicron et de la fin des mesures sanitaires

Si l’année a commencé avec un couvre-feu pour le temps des Fêtes, elle s’est terminée sans presque aucune mesure sanitaire en vigueur, mais aussi avec un sombre bilan comptant des millions d’infections et des milliers de décès.

Rappelons que le monde a été pris de court en décembre 2021 avec l’arrivée du variant Omicron. Beaucoup plus transmissible que les souches précédentes et plus apte à réinfecter une personne, il a réussi en quelques semaines à prendre le dessus et à infecter des millions de personnes.

Au fil des mois, ce variant a rapidement évolué et a mené à une panoplie de sous-variants, dont le BA.2, le BA.4 et le BA.5 qui ont propulsé trois vagues.

Des millions de personnes infectées

Au Québec, comme ailleurs dans le monde, le nombre d’infections en 2022 n’avait jamais été aussi élevé depuis le début de la pandémie.

Si le gouvernement a rapporté plus de 17 000 cas le 1er janvier 2022, le bilan quotidien des cas chute rapidement lorsque le gouvernement du Québec limite l’accès aux tests PCR en janvier. Sans dépistage dans la population, il devient difficile de connaître le nombre réel de cas, qui est clairement plus élevé que ce qui est rapporté.

Selon des calculs du CIRANO et de l’INSPQ  (Nouvelle fenêtre) , en janvier et au début de février, on estimait le nombre de cas entre 30 000 et 40 000 par jour. Ce nombre est retombé à environ 25 000 par jour à la fin février et en mars.

Malgré certaines accalmies entre les vagues, le nombre de nouvelles infections quotidiennes n’a jamais baissé sous la barre de 10 000 en 2022.

Depuis août, en moyenne, entre 22 000 et 29 000 Québécois sont infectés quotidiennement, selon les projections de CIRANO et l'INSPQ.

Ainsi, en 2022, une grande majorité de la population a été infectée au moins une fois; plusieurs l'ont été à quelques reprises.

Selon des estimations du Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19  (Nouvelle fenêtre) , la proportion de Canadiens ayant des anticorps acquis par une infection de COVID-19 est passée de moins de 5 % avant l’arrivée d’Omicron à plus de 70 % en octobre 2022.

On estime qu’au moins 25 millions de Canadiens ont été infectés entre le 1er décembre 2021 et le 1er octobre 2022 par Omicron.

Le même constat a été observé au Québec. Selon la dernière modélisation de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et de l’Université Laval, on estime que dans le Grand Montréal :

50 % de la population présente de l’immunité hybride (vaccin et infection);

15 % présente de l’immunité naturelle (aucun vaccin ni infection);

35 % présente de l’immunité vaccinale (vaccin et aucune infection);

moins de 5 % de la population n’aurait jamais été infectée ni vaccinée.

Le système de santé mis à rude épreuve

Malgré le fait qu’Omicron soit considéré comme moins sévère que les premières souches, il n’a pas épargné les systèmes de santé.

En fait, le nombre d’hospitalisations en 2022 n’a jamais été aussi élevé que depuis le début de la pandémie.

Depuis mars 2020, il y a eu au Québec plus de 79 600 hospitalisations liées à la COVID-19, dont 9158 admissions aux soins intensifs.

Environ 65 % de ces hospitalisations (et 40 % des admissions aux soins intensifs) ont eu lieu en 2022.

Le 19 janvier, 3425 Québécois étaient hospitalisés; le plus haut chiffre depuis le début de la pandémie. Le nombre d'hospitalisations en 2022 n'a jamais passé sous la barre de 900.

En date du 21 décembre 2022, 2149 Québécois étaient hospitalisés; 57 étaient aux soins intensifs. À pareille date il y a un an, 415 Québécois étaient hospitalisés; 88 aux soins intensifs.

Le système de santé a été mis à mal non seulement par le nombre élevé d’hospitalisations, mais aussi par l'absence de milliers de travailleurs de la santé en raison de la COVID-19, qui ont exacerbé le problème.

En janvier et en février 2022, plus de 10 000 travailleurs de la santé étaient absents chaque jour en raison de la COVID-19. Même entre chaque vague, il y avait toujours au moins 2500 travailleurs de la santé absents en raison de la COVID-19. Depuis le début de décembre, ce chiffre oscille autour de 4000, soit le même nombre qu’à la fin de 2021.

C'est sûr que notre système de soins de santé n'est pas en grande forme. Nos travailleurs de la santé sont à bout de souffle. Ça crée toutes sortes d’enjeux , souligne Roxane Borgès Da Silva, professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal.

D’ailleurs, face à la progression rapide d’Omicron avant le temps des Fêtes en 2021, le Québec a resserré ses mesures sanitaires afin de minimiser les impacts sur le système de santé. Du 31 décembre 2021 au 17 janvier 2022, le Québec a de nouveau imposé un couvre-feu.

Près de 6000 décès en 2021

Le virus a continué de faire de nombreuses victimes. Le Québec s’approche des 18 000 morts liés à la COVID-19.

Si 2020 a été la plus meurtrière, il y a eu plus de 5600 décès en 2022, soit 1,7 fois plus qu’en 2021. Environ la moitié des décès en 2022 est survenue en janvier, février et mars.

Depuis juillet, on compte en moyenne presque une dizaine de décès par jour.

Contrairement à 2021, la majorité des personnes décédées ne sont pas des résidents en CHSLD ou en RPA, mais plutôt des gens habitant à domicile.

Comme dans les vagues précédentes, les décès continuent de toucher davantage les personnes plus âgées.

Selon l’OMS, entre janvier et août 2022, au moins un million de personnes à travers le monde sont mortes en raison d’une infection causée par l’un des sous-variants d’Omicron.

Selon Benoit Masse, professeur de médecine sociale et préventive à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, c'est toujours choquant de voir les morts. En bout de ligne, on s’est peut-être habitué, mais ce sont de grands nombres. [...] C’est sûr que certains diront que c’est le prix à payer pour avoir tout ouvert. N'empêche qu’on pourrait faire des efforts [pour minimiser les risques et les impacts].

Des premières données sur la COVID longue

Le Canada a par ailleurs publié pour la première fois en octobre des données concernant le syndrome post-COVID-19, soit lorsqu’une personne présente encore des symptômes physiques ou psychologiques plus de 12 semaines après avoir contracté la COVID-19.

Leur enquête  (Nouvelle fenêtre) estime qu’environ 15 % des Canadiens infectés éprouvent des symptômes COVID-19 à long terme. Cela représente, en date d’août 2022, plus de 1,4 million de Canadiens aux prises avec des symptômes à long terme. Parmi ces personnes, près de la moitié ont ressenti des symptômes pendant plus d’un an.

Nous devons reconnaître que la COVID longue est réelle et qu’elle se manifeste comme une maladie aiguë, mais aussi comme une maladie chronique , a récemment déclaré la conseillère scientifique en chef du Canada, la Dre Mona Nemer.

Des doses de rappel et des vaccins bivalents efficaces, mais boudés

Toutes ces hospitalisations et tous ces décès sont survenus malgré le fait que des vaccins contre la COVID-19 soient disponibles depuis décembre 2020. L’arrivée du vaccin bivalent en septembre a été une bonne nouvelle en 2022, ajoute M. Masse.

Si le vaccin a suscité énormément d’engouement au début de la campagne de vaccination, les autorités de santé publique ont eu beaucoup de difficulté à convaincre le public de recevoir leur dose de rappel en 2022.

Au total, 22,6 millions de doses ont été administrées au Québec. Mais moins du tiers des Québécois ont reçu une dose depuis les cinq derniers mois.

Moins de 5 % des 0-4 ans et moins de 45 % des 5-11 ans ont reçu une vaccination de base.

Et pourtant, comme le souligne M. Masse, les vaccins et les doses de rappel se sont montrés très efficaces pour générer une réponse immunitaire, empêcher le développement de symptômes graves et prévenir les décès.

Selon les CDC  (Nouvelle fenêtre) , avoir une vaccination à jour réduit de 50 % les chances de développer une forme sévère de la maladie.

Une étude dans The Lancet (Nouvelle fenêtre) estime que la vaccination a permis de sauver 14,4 millions de personnes entre le 8 décembre 2020 et le 8 décembre 2021.

Mais M. Masse déplore par ailleurs le fait que l’accès aux vaccins et aux traitements demeure difficile dans la plupart des pays du monde et que le Canada a dû jeter des millions de doses de vaccins périmés plutôt que les partager.

Le directeur de santé publique du Québec par intérim, le Dr Luc Boileau, a annoncé la fin du port obligatoire du masque dans la majorité des lieux publics du Québec à compter du 14 mai. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

La fin des mesures, un changement de paradigme

Le 12 mars, le Québec a levé la plupart de ses mesures sanitaires, à l'exception du port du masque. Celui-ci n’est plus requis dans les lieux publics depuis le 14 mai.

Selon M. Masse, l'acceptabilité sociale des mesures sanitaires a été perdue en 2022. Il ajoute que le public est actuellement davantage inquiet de la guerre en Ukraine et de l’inflation que de la pandémie.

Selon M. Masse, même si les autorités de santé publique auraient souhaité imposer certaines mesures cet automne, comme le port du masque dans les lieux publics, les Québécois auraient été réticents.

Ça fait un outil de moins [pour lutter contre la COVID-19] , se désole Roxane Borgès Da Silva. La seule chose qu’on peut faire est d’encourager la vaccination.

Mme Borgès Da Silva félicite toutefois le gouvernement d’avoir adopté un changement de paradigme majeur quant à l’autogestion de la pandémie. L’accès aux tests rapides à la maison a permis aux Québécois de se prendre en charge et de mieux gérer leur niveau de risque, croit-elle.