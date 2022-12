« Ce n’est pas au fédéral de faire la réforme en santé », lance Justin Trudeau

Dans une longue entrevue accordée au chef d'antenne de Radio-Canada Patrice Roy, le premier ministre Trudeau a répondu de façon incisive aux doléances de ses homologues provinciaux, qui revendiquent des transferts fédéraux plus généreux pour maintenir à flot leurs systèmes de santé, dont certaines coutures ne tiennent qu'à un fil.

La réalité, c'est que ce n'est pas juste de l'argent de plus qui va régler la situation , a dit M. Trudeau. Ça va prendre une transformation du système , a-t-il ajouté, assurant avoir eu des échanges constructifs à ce sujet avec François Legault lors de leur tête à tête mardi matin.

« L'argent, à long terme, oui, ça nous intéresse de le donner. Mais il faut que [les provinces] démontrent leur sérieux d'améliorer et de transformer le système [de santé]. » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

C'est aux provinces de le faire , a lancé le premier ministre. Nous, le seul outil qu'on a, au fédéral, c'est [d'offrir] de l'argent à long terme, parce que l'argent à court terme, [les provinces] n'en ont même pas besoin , a-t-il ajouté.

C'est que, selon Justin Trudeau, les gouvernements provinciaux sont en surplus , a-t-il souligné, et ils ont l'argent pour investir dans leurs systèmes de santé, du moins dans l'immédiat.

Justin Trudeau et Patrice Roy se sont rencontrés près du lac aux Castors, sur le mont Royal, pour leur entretien. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L'argent des transferts fédéraux en santé devrait ainsi servir, selon M. Trudeau, à des améliorations en profondeur des soins de santé au pays. Il faut d'abord, selon lui, que les provinces partagent de façon rigoureuse les données de leurs systèmes de santé pour qu'on puisse les comparer à travers le pays , une demande répétée de la part de Justin Trudeau et de son ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, que le premier ministre a qualifiée de condition à une augmentation des transferts en santé.

« L'argent du fédéral, ça ne vient pas du néant. Ça ne vient pas des nuages. C'est l'argent des contribuables. Si on va envoyer l'argent que les gens payent pour améliorer les soins que les gens reçoivent, c'est normal qu'il y ait un certain niveau de transparence. » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Il y a des choses que l'on peut et qu'on doit faire pour améliorer le système, et on veut faire partie de ces conversations-là , a avancé le premier ministre. Et quand peut-on s'attendre aux résultats de ces discussions? Très bientôt , a-t-il promis en reconnaissant l'urgence de la situation.

Santé, immigration, protection du français, les sujets à aborder ne manquaient pas lors de la rencontre entre Justin Trudeau et François Legault. En entrevue avec Patrice Roy, le premier ministre du Canada revient sur ces enjeux et parle de l’évolution du contexte politique canadien, avec l’arrivée d’un nouveau chef de l’opposition officielle, le conservateur Pierre Poilievre.

Protéger le français... sans l'imposer

La protection du français au pays a également occupé une grande place pendant les échanges entre le premier ministre Trudeau et Patrice Roy.

D'emblée, Justin Trudeau a admis qu'il y a de l'amélioration à faire pour protéger le fait français au Canada et que son gouvernement est le premier à le reconnaître .

Mais pas question pour autant d'imposer la Charte de la langue française, communément appelée loi 101 , aux entreprises à charte fédérale au Québec (les banques, par exemple). Il s'agit d'une demande répétée du gouvernement Legault qui restera lettre morte, du moins à en croire Justin Trudeau.

Pas question d'imposer la loi 101 aux entreprises de compétence fédérale au Québec, soutient Justin Trudeau. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

« Nous, au fédéral, on respecte les champs de compétence. Les champs de compétence disent que les banques, c'est fédéral. Je ne veux pas qu'une loi provinciale régisse des institutions fédérales, pas plus que M. Legault voudrait que je m'immisce dans un champ provincial. » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Il propose plutôt un dispositif semblable à la loi 101 mais plus flexible , imbriqué dans le projet de réforme de la Loi sur les langues officielles, une initiative déjà dénoncée par le Bloc québécois, qui la considère plutôt comme un droit de travailler en anglais au Québec .

On veut la même chose , a soutenu M. Trudeau. On veut protéger le français, mais on veut aussi protéger les communautés linguistiques minoritaires.

Affronter Pierre Poilievre? Ça me tente , dit Trudeau

Le Canada n'est peut-être pas en période électorale, mais cela n'empêche pas les chefs des deux principaux partis de s'échanger des coups par médias interposés. Lundi, dans de rares apparitions médiatiques, le chef conservateur Pierre Poilievre a enchaîné les attaques contre Justin Trudeau, qu'il a accusé d'avoir rendu la vie dure pour les Canadiens en soufflant sur les braises de l'inflation.

Une attention que lui a rendue le premier ministre, à la tête d'un gouvernement minoritaire, lors de son entretien avec Patrice Roy.

M. Trudeau s'est montré peu impressionné par la pugnacité et la combativité que l'on prête à son adversaire. Oui, il est censé l'être , a dit le premier ministre, de l'ironie dans la voix, en soulignant au passage la défaite électorale des conservateurs lors de l'élection partielle dans Mississauga-Lakeshore, où Pierre Poilievre n'est même pas allé , selon le premier ministre.

Le chef de l'opposition officielle, Pierre Poilievre, à la Chambre des communes Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Mais Justin Trudeau a surtout laissé la porte grande ouverte à un duel électoral entre lui et M. Poilievre lors de la prochaine campagne. J'ai vraiment envie , a-t-il dit lorsque questionné à ce sujet.

« C'est le genre de pays dans lequel on va habiter et dans lequel nos enfants vont grandir qui est en jeu. Il y a un contraste réel entre la vision que j'ai [...] et celle du Parti conservateur, [qui est] d'extrême droite de temps en temps. » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Selon lui, le Parti conservateur a changé dans les dernières années. Ce n'est plus les beaux bleus de [Brian] Mulroney. Il y a un côté dur et populiste. Mais les Canadiens n'ont pas changé .