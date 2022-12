Le mont Pinacle ouvre pour la première fois en hiver

La saison hivernale de randonnée a été lancée lundi. Cette première était fort attendue par de nombreuses personnes de la région.

On avait beaucoup de demandes des résidents de la MRC de Coaticook et de visiteurs de la MRC , explique Annick Antaya, la directrice du parc Harold F. Baldwin, qui comprend le mont Pinacle.

Ça va être de la randonnée pédestre avec crampons de randonnée obligatoires, car des fois, il y a des plaques de glace, ou des raquettes , précise-t-elle.

Tous les sentiers vont être ouverts pendant l’hiver. Toutefois, si on juge qu’un sentier deviendrait dangereux à cause de la glace ou une autre situation, on se donne le droit de fermer un sentier pour des raisons de sécurité , souligne Annick Antaya.

Le billet journalier coûtera le même prix qu’en été, soit 7 $, taxes incluses. Une passe de saison hivernale de 25 $ sera également offerte aux membres du public.

« Je pense que c’est une randonnée qui est quand même facile. Pour les jeunes qui commencent, je pense que c’est une montagne pour ceux qui débutent, et que même des gens expérimentés aiment venir au mont Pinacle! » — Une citation de Annick Antaya, directrice du parc Harold F. Baldwin