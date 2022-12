Malgré les demandes du Bloc québécois et du Nouveau Parti démocratique (NPD), le député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord persiste et signe. Pas question pour lui de s’excuser après avoir qualifié les membres d'une famille salvadorienne menacée d’expulsion de « réfugiés illégaux » et d’avoir refusé de les aider.

En entrevue à RDI mardi matin, le porte-parole du Bloc québécois en matière d'Immigration a rappelé que Leticia Cruz et son fils occupent un emploi dans un restaurant de Saguenay, avec un statut de demandeurs d'asile pour des raisons humanitaires et avec un permis de travail. Alexis Brunelle-Duceppe s'attend à plus d'ouverture de la part des élus.

Ça n’existe pas, ce terme-là, "réfugiés illégaux". Ces gens-là avaient une demande officielle de demandeurs d’asile, ils avaient un statut de demandeurs d’asile avec un permis de travail. Ces gens-là payaient des taxes et des impôts , a indiqué Alexis Brunelle-Duceppe.

Le député de Rosemont–La Petite-Patrie et chef adjoint du NPD , Alexandre Boulerice, a aussi emboîté le pas en exigeant des excuses.

« C'est des réfugiés illégaux, je n'embarque pas là-dedans » : le député conservateur Richard Martel a refusé d'aider une famille de demandeurs d'asile. Louis Martineau nous résume cette histoire qui suscite beaucoup de réactions, dont celle du bloquiste Alexis Brunelle-Duceppe.

Pas d'excuses

De son côté, le député Richard Martel refuse de s'excuser. Joint par Radio-Canada, il réitère qu'il n'a pas l'intention d'aider ce qu'il appelle « des réfugiés illégaux » qui sont passés par le chemin Roxham.

Le Parti conservateur du Canada lance la balle au gouvernement libéral dans le dossier de son député Richard Martel. Il accuse les demandeurs d'asile qui utilisent le chemin Roxham pour traverser la frontière d'être des réfugiés illégaux .

Dans un communiqué de presse envoyé plus tôt aujourd’hui, le lieutenant politique du Québec, Pierre Paul-Hus, estime que les libéraux ont accumulé un arriéré historique de 2,2 millions de personnes en matière d’immigration, dont plus de 1 million attendent plus longtemps que le temps d’attente acceptable, ce qui entrave la réunification des familles et empêche les travailleurs qualifiés dont nous avons tant besoin de rejoindre nos communautés et de remédier à nos pénuries de main-d’œuvre .

Avec les informations de Gilles Munger.