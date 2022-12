Pénurie de personnel en santé : « Le bassin régional est insuffisant »

Alors que la pénurie de main-d'œuvre se fait sentir depuis des années dans la région, l’intérêt pour les métiers de la santé est à la baisse chez les jeunes.

Au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, les inscriptions en soins infirmiers sont en baisse depuis quelques années.

Annoncées au début de la pandémie de COVID-19, en juin 2020, de nouvelles formations accélérées pour les préposés aux bénéficiaires et infirmières avaient attiré plusieurs personnes.

En tout, 750 personnes avaient déposé leur candidature au Centre de formation professionnelle Harricana pour la nouvelle formation afin de devenir préposé aux bénéficiaires en CHSLD . Là-dessus, 132 personnes avaient ensuite reçu la formation.

Cette année, le scénario est bien différent. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) confirme que le cours n’aura pas lieu en 2022-2023 puisqu’il n’y a pas eu suffisamment d’inscriptions.

C’est le reflet de ce qu’on a en chiffres au sein de notre démographie malgré le fait qu’on ouvre des cohortes avec des bourses, avec une possibilité de travail à temps complet de façon assurée suite à la formation, avec un accompagnement personnalisé même des candidats , explique la présidente et directrice-générale du CISSS-AT, Caroline Roy, qui estime que la main-d’oeuvre en région sera insuffisante pour combler tous leurs besoins, peu importe les incitatifs.

Ça va être pire dans les prochaines années, car on le sait, on va avoir plus de départs que d’embauches régulières tel qu'on a faites les dernières années. La courbe démographique est contre nous et nous dit que la situation de la main-d'œuvre va être en décroissance pour les prochaines années , ajoute-t-elle.

Caroline Roy, PDG du CISSS-AT. (Archives) Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

19,5 % de réussite à l’examen

Caroline Roy croit que la solution pour le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue doit passer par du recrutement intensif à l’international.

Ce n'est pas avec le bassin régional qu’on va être capables de combler tous les besoins. Le bassin provincial est dans la même situation. On l’entend souvent dans le réseau public, tous les établissements vivent une pénurie de main-d'œuvre, donc le recrutement à l’international s’avère vraiment une solution porteuse , affirme-t-elle.

Le CISSS-AT a d’ailleurs récemment recruté 80 infirmières de l'international, qui sont actuellement formées au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue dans le cadre d’un programme d’intégration à la profession d’infirmière au Québec, d’une durée de 11 à 14 mois.

Les récents résultats obtenus par les personnes diplômées à l’extérieur du Canada au test de l’Ordre des infirmières ont toutefois de quoi inquiéter, considérant que le CISSS-AT a besoin de cette main-d'œuvre. En septembre dernier, seulement 19,5 % des personnes diplômées à l’étranger ont réussi l’examen. Les futurs infirmières recrutées par le CISSS-AT devront passer l’examen l’an prochain et d’autres cohortes sont attendues par la suite.

Le CISSS-AT dit vouloir tout mettre en oeuvre pour aider les étudiantes et étudiants en soins infirmiers à réussir l'examen de l'Ordre. (Archives) Photo : Getty Images / Hero Images

La directrice générale adjointe et directrice des soins infirmiers, Evelyne Grenier-Ouimette, assure que le CISSS-AT est préoccupé par la situation et compte mettre les bouchées doubles pour aider les étudiantes à réussir l’examen.

On s’est déjà mis en action dès qu’on a vu le faible taux de réussite de ces étudiants-là pour regarder comment on peut les accompagner, les supporter autrement, autant par de l’accompagnement individuel que de l’accompagnement de groupe, faire des simulations de situations cliniques pour les aider à faire des liens, pour les aider à pouvoir pousser davantage leur réflexion , mentionne-t-elle.

La main-d’oeuvre indépendante toujours en hausse

Alors que le CISSS-AT tente par tous les moyens de recruter du personnel, l’organisation continue d'augmenter son utilisation de main-d'œuvre indépendante provenant d’agences de placement.

L’année financière n’est pas encore terminée, mais déjà, l’organisation s’attend à ce que le montant de 71,3 millions $ dépensé pour ce type de personnel en 2021-2022 soit dépassé.

Même si le gouvernement du Québec s’est engagé à réduire le recours à cette main-d'œuvre, le CISSS-AT assure ne pas avoir le choix.

C’est certain que je vais recourir à la main-d'œuvre indépendante pour maintenir les services essentiels à notre population plutôt que de faire des ruptures , signale Caroline Roy, qui précise que son organisation souhaite aussi réduire sa dépendance.