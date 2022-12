Un projet immobilier ambitieux voit le jour à Iroquois Falls

Dans le cadre de l'entente, la compagnie signale son intention de bâtir une usine de fabrication de logements dans la Ville d’ici 2024. Elle compte également construire 150 logements dans une nouvelle subdivision résidentielle.

C’est le genre de projet qui changera tout , affirme le maire d'Iroquois Falls, Tory Delaurier. Depuis la fermeture de notre usine de pâte et papier, on tente de ramener des emplois de qualité dans notre communauté.

La ville d'Iroquois Falls, dans le Nord-Est de l'Ontario, compte environ 4500 habitants. Photo : Radio-Canada / Sophie Houle-Drapeau

Des centaines de résidents ont perdu leur emploi lorsque l’usine Resolute a fermé ses portes en 2014. C’est une journée qui a marqué Stéphanie Giguère, qui siégeait au conseil municipal à l’époque.

On a tout fait pour tenter de réparer le dommage causé , se rappelle-t-elle.

« Ce n’était pas seulement une question d’emplois, mais c’était également une question de distribution des taxes municipales. » — Une citation de Stéphanie Giguère, ancienne conseillère municipale d'Iroquois Falls

Selon Mme Giguère, les contribuables d’Iroquois Falls ressentent à ce jour la pression financière causée par la fermeture de Resolute.

Stéphanie Giguère a été conseillère municipale de 2014 à 2018, et s'est impliquée en politique municipale en 2022 après le départ d'un conseiller. (Archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

L’arrivée d’un nouvel investisseur pourrait toutefois venir alléger cette pression , estime-t-elle.

L’aube d’un nouveau parc industriel ?

Due North Housing compte bâtir son projet sur un lot vacant appartenant à la Ville.

En occupant 26 des 60 acres de la propriété, l’entreprise deviendra le locataire principal du terrain. C’est l’engagement dont on a besoin pour aller chercher du financement du gouvernement fédéral pour installer des systèmes d’eau et d’électricité sur la propriété , explique M. Delaurier.

Avec l’arrivée de ce nouvel investisseur, la Municipalité espère se lancer dans la construction d’un parc industriel qui pourrait convaincre d’autres entreprises de venir s’installer dans la région.

Iroquois Falls précise qu’elle n’a pas investi dans le projet immobilier de Due North Housing. S’ils décident, finalement, de ne pas aller de l’avant avec le projet, on reprendra le terrain , précise le maire de la Municipalité.

Due North Housing espère obtenir du financement du gouvernement fédéral et provincial pour accélérer le projet, mais compte aller de l’avant même si elle ne réussit pas à obtenir cet appui, selon M. Delaurier. Ils veulent entamer la construction le plus rapidement possible , affirme-t-il.

Gilles Giguère, un des conseillers municipaux d’Iroquois Falls, occupe également le poste de vice-président régional de Due North Housing. Sur les ondes de l’émission Matin du Nord, il affirme avoir signalé son conflit d’intérêts dans ce projet auprès des instances de la Ville.