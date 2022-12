Aux T.N.-O., Délįnę fête la modernisation de sa patinoire

La communauté espère que la modernisation de sa patinoire encouragera les sports et le tourisme dans la région. Cette nouvelle base en béton va permettre à la communauté d’utiliser la surface en été, pour des activités telles que le soccer ou le patin à roues alignées. La surface lisse nécessitera aussi moins d’eau pour fabriquer la glace.

Du hockey même en été est envisagé, une fois que Délįnę aura obtenu du financement pour installer un système de fabrication de glace artificielle.

Le chef de Délįnę , Danny Gaudet, espère que la nouvelle glace permettra la promotion de l’activité physique et la santé auprès des enfants, comme Suze Tutcho, qui a chaussé des patins pour la première fois vendredi, lors de l’inauguration de la nouvelle patinoire.

Gerald Tutcho et son fils Suze, qui a chaussé des patins pour la première fois le 16 décembre 2022, lors de l'inauguration de la patinoire à Délįnę, aux Territoires du Nord-Ouest. Photo : Radio-Canada / Natalie Pressman

Le sport, pour moi, a toujours été tellement important , mentionne Danny Gaudet. Pour le chef, le sport développe un esprit fort et quand nous avons un esprit fort, nous sommes en bonne santé et la communauté en bénéficie .

Il aimerait aussi que la patinoire attire des touristes à Délįnę , et qu’ensuite ceux-ci puissent s’adonner à d’autres activités dans la région, comme la pêche sur le Grand lac de l’Ours. Le chef croit que cette modernisation, et les programmes de récréation qui seront créés vont encourager l’emploi et la croissance économique.

Le chef de Délįnę, Danny Gaudet, croit que cette nouvelle patinoire est un investissement important dans la santé et le bien-être de la communauté. Photo : Radio-Canada / Natalie Pressman

Toute une opération

Acheminer les matériaux et l’équipement vers la communauté isolée de 573 personnes, qui n’est accessible par la route qu’en hiver via une route de glace, a représenté tout un défi.

Le gestionnaire du projet chez Northern Industrial Construction (NIC), Geoff Oldfield, qui a supervisé les travaux au coût de 2,9 millions de dollars, dit que la construction a nécessité 66 chargements de béton prémélangé en provenance de Calgary, situé à 1600 kilomètres de Délįnę.

Ça a été toute une opération , dit-il. Nous avons contacté pas mal toutes les entreprises de camionnage des Territoires du Nord-Ouest qui font des transports par camion vers les communautés accessibles par routes de glace. Je pense que huit ou dix différentes entreprises ont fait des livraisons pour nous.

Geoff Oldfield explique qu’un autre défi a été de couler la dalle de béton en une seule fois, ce qui a pris environ 50 heures. On a travaillé sans arrêt pendant deux jours et demi, de jour et de nuit , ajoute-t-il. L’équipe de 35 personnes a coulé 191 mètres cubes de béton. Au total, plus de six mois ont été nécessaires pour ce projet.

La fabrication de la base en béton a représenté tout un défi : la dalle a été coulée en une seule fois. Trente-cinq personnes ont travaillé sans arrêt pendant deux jours et demi, de jour comme de nuit. Photo : Fournie par Warren Seeley

Le président de NIC , Rodney Johnson, ajoute que plus de 90 % de la main-d'œuvre était locale, plus de la moitié des transports par camion ont été effectués par une compagnie de Délįnę et l’artiste de Délįnę Daniel Takazo a peint des logos et des œuvres d’art tout autour de la patinoire.

C’est sous le leadership de l’ancien chef de Délįnę , Leeroy Andre, que la communauté a entrepris la planification de ce projet. M. Andre, qui a testé la glace lors de l’inauguration, se dit heureux du résultat. Quelques personnes m’ont serré la main alors que je sortais du vestiaire, me remerciant d’avoir entrepris ceci , raconte-t-il.

Le lieu de naissance du hockey?

Les revendications de Délı̨nę, comme étant le lieu de naissance du hockey, proviennent des enregistrements dans les journaux intimes de l'explorateur Sir John Franklin. Lors d'une expédition de 1825, où il a passé l'hiver dans ce qui est maintenant Délı̨nę , il a écrit que jusqu'à ce que la neige tombe, le jeu de hockey joué sur la glace était le sport du matin , selon une exposition au Centre du patrimoine septentrional Prince-de-Galles à Yellowknife.

Les membres de la communauté de Délįnę se sont rassemblés pour l'inauguration de leur nouvelle patinoire le 16 décembre 2022. Photo : Radio-Canada / Natalie Pressman

Les habitants de Délı̨nę disent que les dossiers de l’explorateur Franklin ne sont pas les seuls à noter la communauté comme étant le lieu de naissance du sport national du Canada.

Un résident de Délı̨nę , Leonard Kenny, dit que le récit de son arrière-grand-mère faisait partie des histoires orales qui continuent d'être transmises. M. Kenny dit qu'elle racontait des histoires de personnes flottant sur la glace , ne sachant pas comment décrire autrement le patinage.

Leonard Kenny a également quelque chose à dire à ceux qui ne sont pas d'accord avec le fait que Délı̨nę soit le lieu de naissance du hockey. Eh bien, nous allons avoir un très bon débat , dit-il. Mais si vous venez à Délı̨nę, venez-nous voir, vous comprendrez pourquoi.

Avec les informations de Natalie Pressman