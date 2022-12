À quoi ressemblera le métro de Toronto après 2030?

Au cours des deux dernières années, la Commission de transport de Toronto et Metrolinx ont annoncé plusieurs projets visant à prolonger le métro de Toronto. Ceux-ci s’ajoutent à des projets déjà existants tels les lignes de train léger des avenues Eglinton et Finch Ouest.

Voici ce à quoi va ressembler le métro de Toronto lorsque tous les projets en cours seront complétés.

Le projet du train léger Finch Ouest : ouverture prévue en 2023

Liant le campus du Collège Humber à Etobicoke à la station Finch Ouest de la ligne Yonge-University (ligne 1), la ligne grise du métro de Toronto doit ouvrir en 2023. La ligne, qui sera désormais la sixième du métro, remplacera le trajet d'autobus 36, un des plus fréquentés de la ville.

Au début du mois de décembre, le chef de la direction des immobilisations de Metrolinx, Andrew Hope, a affirmé à la CBC que l’agence réalise d'importants progrès sur la construction des plateformes en béton et station sur la ligne.

Le projet du train léger de l'avenue Eglinton : ouverture reportée à une date indéterminée

Le train léger est connu sous le nom d’Eglinton Crosstown. Les travaux de construction sur la rue au nord du centre-ville ont commencé en 2011. Son ouverture a d'abord été prévue en 2020, puis reportée à 2021, puis à 2022. Metrolinx a annoncé en septembre dernier que la ligne n'entrera pas en serviceen 2022, et n'a pas fixé de nouvelle date d’ouverture. Le projet ne serait pas complété avant au moins un an, selon une source de CBC proche du dossier.

Les retards seraient attribués à la construction de stations souterraines et en particulier celle au coin de la rue Yonge et de l’avenue Eglinton. La construction de la plupart des stations souterraines de la ligne est en retard, d’après cette source. Au total, 10 nouvelles stations seront souterraines.

Selon des documents confidentiels obtenus par la CBC, il n’existe aucun plan crédible pour terminer les travaux. Établi en 2018, le budget pour la construction et l’entretien de la nouvelle ligne pendant 30 ans était de 11,78 milliards $. Or, la facture a grimpé depuis à au moins 12,81 milliards $.

Les documents obtenus par CBC indiquent qu’environ 98 % des travaux sont terminés et 79 % des tests prévus sur rails et des rames ont été faits.

Le projet de prolongement de la ligne de métro Bloor-Danforth vers Scarborough : ouverture prévue en 2029-2030

Des travaux sont en cours pour prolonger la ligne de métro Bloor-Danforth de la station Kennedy à une nouvelle station qui serait située à l'intersection de l’avenue Sheppard Est et de la route McCowan. Actuellement desservit par la ligne Scarborough, celle-ci fermera à l'automne 2023 et sera éventuellement remplacée par un trajet d'autobus.

Trois nouvelles stations seront ouvertes dans le cadre du prolongement de la ligne Bloor-Danforth à Scarborough. Le coût du projet est estimé à 5,5 milliards $. Les nouvelles stations de la ligne verte entreraient en fonction en 2029 ou 2030 selon la Ville de Toronto.

Prolongement vers l’ouest du train léger de l'avenue Eglinton : ouverture prévue en 2030-2031

Bien que le projet du train léger de l'avenue Eglinton ne soit pas complété, les travaux de construction de la prochaine phase de la ligne orange vers la station Renforth, ont déjà commencé. Le prolongement du train léger permettra aux usagers de se rendre de Scarborough, dans l’est de Toronto, jusqu'à Mississauga à l’ouest de la ville.

Le projet ajoutera sept arrêts à la ligne 5 du métro de Toronto, dont quatre stations souterraines. Ce projet offrira également la chance à la province de relier dans le futur, si elle désire, le métro de Toronto à l’aéroport Pearson. Le projet est estimé à 4,7 milliards $ et devrait être complété en 2030-31.

Le projet de la ligne Ontario : fin des travaux prévue en 2030

La ligne Ontario va relier l’Est de la ville à l’Ouest en passant par le centre-ville. Le trajet de la ligne Ontario débutera de l’est, à la nouvelle station du Centre des Sciences qui servira à joindre la nouvelle ligne au train léger de l'avenue Eglinton. La ligne de métro se dirigera ensuite vers le sud, où elle joindra la ligne Bloor-Danforth à la station Pape. Pour ensuite se rendre au centre-ville, elle va rejoindre les deux artères de la ligne Yonge-University aux stations Queen et Osgoode. Après un arrêt à une nouvelle station à l’intersection des rues King et Bathurst, le trajet prendra fin à la station Exhibition du train GO. La nouvelle ligne doit comprendre 15 arrêts.

Les travaux, pour la ligne qui portera le numéro 3 et remplacera la ligne Scarborough comme la ligne bleue , sont en cours depuis mars 2022. Un tronçon de la rue Queen entre les rues Bay et Victoria, au centre-ville, sera fermé à la circulation pour environ cinq ans, dès le début de 2023, afin d'effectuer la construction de deux stations.

Le coût de la construction de la ligne Ontario était évalué à près de 10,9 milliards $ de dollars selon Metrolinx. Les travaux devraient être terminés en 2030.

Prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge : fin des travaux prévue en 2030

Le prolongement de la ligne Yonge vers Markham et Richmond Hill est pour l’instant le projet le plus à long terme concernant le métro de Toronto. Le projet permettrait de joindre la ligne Yonge-University à la station GO Langstaff. L’ajout de cinq nouvelles stations a été confirmé, avec une possibilité de six.

La construction du prolongement de la plus vieille artère de métro de la ville débutera vers la fin de 2023. Les travaux devrait être terminés en 2030.