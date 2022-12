Rien n’est moins sûr, si on se fie aux déclarations de Justin Trudeau.

Selon le premier ministre canadien, un nouvel accord avec les États-Unis s’en vient .

Depuis plusieurs années, le Canada tente de moderniser l'actuelle Entente sur les tiers pays sûrs, en vigueur avec les États-Unis depuis 2004. Celle-ci oblige les migrants à demander l’asile dans le premier des deux pays qu’ils traversent.

Ce texte, qui est contesté devant les tribunaux, a une faille majeure. Si une personne provenant des États-Unis se rend à la douane canadienne, elle doit rebrousser chemin. En revanche, si elle franchit la frontière ailleurs qu'à un point de passage officiel, comme le chemin Roxham, elle est en droit de demander l’asile, en raison des conventions internationales signées par le Canada.

Il faut empêcher que les gens passent de façon irrégulière , soutient Justin Trudeau, dans le cadre d’une entrevue de fin d'année diffusée à En direct avec Patrice Roy.

« On veut avoir un système d’immigration qui reste rigoureux, mais qui reste généreux. » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Durant la pandémie, rappelle le premier ministre libéral, on avait créé une entente temporaire [avec les États-Unis] parce qu’on fermait les frontières, pour que les gens ne passent pas au chemin Roxham, [pour] qu’ils soient refoulés .

La prochaine entente va être dans la même lignée , ajoute-t-il.

S’il a déjà évoqué, il y a tout juste un an, l’idée de revoir la situation au chemin Roxham, Justin Trudeau a rarement utilisé un ton et des mots aussi précis.

Souvent questionné et attaqué par les partis d’opposition sur ce sujet dans les derniers mois, l'élu montréalais a plutôt constamment défendu les valeurs d’accueil du Canada. Justin Trudeau est d’ailleurs à l’origine d’un gazouilli, sur Twitter, qui avait fait le tour du monde en janvier 2017.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Quelques semaines après l’élection de Donald Trump, il avait invité les personnes qui fuient la persécution, la terreur et la guerre à rejoindre le Canada. Un message qui a rapidement été entendu.

Entre 2017 et 2019, plus de 53 000 personnes ont utilisé le chemin Roxham, un passage situé entre la Montérégie et l’État de New York, pour demander l’asile au Canada. À l’époque, la plupart de ces migrants, originaires majoritairement d'Haïti et du Nigeria, vivaient depuis plusieurs années aux États-Unis.

Mais après la pause pandémique, le mot s’est répandu et désormais, des familles entières traversent de nombreux pays, parfois au péril de leur vie, pour atteindre le chemin Roxham. Une industrie lucrative, avec des réseaux de passeurs, a aussi vu le jour.

2022 est d’ailleurs une année record. Environ 40 000 demandeurs d’asile devraient avoir franchi la frontière, à ce passage depuis janvier.

Aux yeux de Justin Trudeau, il faut mettre fin aux entrées irrégulières du chemin Roxham. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Des négociations toujours en cours

À quel moment cette nouvelle Entente sur les tiers pays sûrs verra-t-elle le jour? Contrairement à son ministre Marco Mendicino, qui a récemment évoqué une question de mois , Justin Trudeau reste prudent.

Il y a des signaux positifs, mais je ne veux pas trop m’avancer là-dessus , répond-il.

Selon nos informations, les négociations sont toujours en cours avec les États-Unis et plusieurs détails d’importance restent à régler.

Par exemple, que se passera-t-il si les migrants passent à travers les nombreux boisés et forêts tout au long de cette frontière d’environ 8500 km, sans se faire intercepter par la police canadienne? Pourront-ils être renvoyés ultérieurement aux États-Unis, des jours, voire des semaines plus tard?

Ces questions sont au cœur des discussions actuelles et le gouvernement américain traînerait des pieds pour finaliser ce dossier.

On est en train de regarder ça, c’est compliqué , admet le chef libéral.

Plusieurs rassemblements ont été organisés au cours des derniers mois pour réclamer la régularisation de milliers de sans-papiers au Canada. Photo : Radio Canada International / Samir Bendjafer

Une régularisation de milliers de sans-papiers en préparation

Tel que l’a révélé Radio-Canada cet automne, Ottawa prépare un programme de régularisation des sans-papiers qui devrait être historique.

Près de 500 000 personnes, qui ont perdu leur statut, pourraient être concernées.

On est en train de regarder différentes choses qu’on pourrait faire et ça fait partie des choses qu’on est en train de regarder , confirme le premier ministre, à Radio-Canada.

Il avoue être favorable à ce projet par rapport à la crise de la pénurie de main-d'œuvre et le besoin de régulariser des gens qui sont ici depuis longtemps .

Plusieurs programmes, nettement plus modestes, ont déjà vu le jour dans l’histoire canadienne. Le père de Justin Trudeau, Pierre-Elliott Trudeau, est d’ailleurs à l’origine de l’un d’entre eux.

En 1973, son gouvernement avait lancé le Programme de rectification de statut, qui visait, déjà, à accorder une résidence permanente à quelques milliers de personnes sans statut, notamment des Haïtiens.

Pour une rare fois, un consensus existe entre les intervenants de la société civile et le milieu des affaires, qui discutent de ce nouveau programme avec le gouvernement fédéral.

« Tout le monde comprend que l’immigration est une source de croissance économique, d’opportunité pour nos entreprises, de richesses pour nos communautés et nos villes et villages. » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Selon nos informations, plusieurs scénarios sont actuellement sur la table, afin d’avoir une unanimité de l’ensemble des provinces et territoires.

Or, à l’actuelle, ce n'est pas tout le monde – notamment le gouvernement Legault – qui voit nécessairement d’un bon œil l’octroi direct d’une résidence permanente à des centaines de milliers de sans-papiers.

Une autre option est à l’étude, avec l’idée de leur accorder temporairement des permis de travail, afin qu’ils puissent par la suite obtenir une résidence permanente par les voies déjà existantes, au Québec et dans le reste du Canada.