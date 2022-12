Depuis les allégations de la présence de cinq « postes de police » chinois clandestins installés au Canada, dont un dans le Grand Vancouver, des experts estiment que la portée des services du renseignement chinois est plus importante qu’on le pense.

Il y a quelques semaines, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) s’est rendue à la Société d’amitié de Wenzhou à Richmond. La GRC explique que son enquête est liée aux présumés postes de police chinois. Cette visite survient après la publication d’un rapport d’un groupe de défense des droits de la personne Safeguard Defenders.

Safeguard Defenders croit que ces bureaux servent à convaincre des ressortissants chinois soupçonnés de fraude de rentrer au pays pour être traduits en justice.

Ce n’est pas une surprise pour l’avocate en immigration, Warda Shazadi Meighen. D'anciens fonctionnaires de l'État chinois qui ont été accusés de pots-de-vin ou de corruption après un changement de garde nous ont parlé de ces postes aussi tôt qu'en 2017 , raconte l’avocate.

D’après Me Meighen, certains de ces anciens fonctionnaires reçoivent même des messages de menace par l’entremise d’une application chinoise qui se nomme WeChat. Pour elle, comme pour Michel Juneau-Katsuya, un ancien agent du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), ces présumés postes de police sont un moyen d'intimidation.

Michel Juneau-Katsuya explique que le SCRS surveille depuis des décennies l'ingérence en provenance du gouvernement chinois, mais que le problème est que le système de justice canadien n’offre pas les outils nécessaires pour agir.

Pour M. Juneau-Katsuya, les présumés postes de police servent notamment à contrôler les Sino-Canadiens. Selon l'expert en sécurité nationale, les tactiques d’intimidation peuvent prendre plusieurs formes, comme prendre des photos, suivre une personne, et lancer des rumeurs sur les médias sociaux.

Yiping Li croit avoir été victime d’intimidation de la part du gouvernement chinois parce qu’il a milité pour les droits des minorités en Chine. Il a quitté Hong Kong comme réfugié en 1997 et a vécu pendant 20 ans à Vancouver.

Ils ont publié mon adresse personnelle, mon numéro de téléphone et celui de ma mère et ont demandé à tout le monde de me téléphoner , ajoute Yiping Li qui croit toujours être dans la mire du gouvernement de Xi Jinping.

Avec les informations de Christina Jung