Une cinquantaine de nouvelles familles installées à Sainte-Luce en un an

Ce boom ne serait pas près de s'atténuer puisqu'au cours des prochaines années, un peu plus d'une centaine de terrains seront mis en vente dans la municipalité.

Quinze de ces terrains seront offerts dans le secteur de Sainte-Luce-sur-Mer, une trentaine d'autres dans le secteur de Luceville.

Une soixantaine d'unités doivent également voir le jour près de la résidence pour aînés La Grande Maison, située aux abords de la route 132. Ce dernier projet sera piloté par un entrepreneur privé et se répartira en 36 logements et 24 jumelés.

Le plan d'action 2023 de Sainte-Luce prévoit aussi des changements au code d'urbanisme. Ces derniers doivent permettre la construction, par exemple, de minimaisons, de jumelés, de maisons en rangée et d'habitations éphémères au bord du fleuve.

La mairesse de Sainte-Luce, Micheline Barriault, affirme que des changements au plan d'urbanisme seront nécessaires pour permettre de diversifier le type d'habitations permises dans la municipalité. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

La mairesse de Sainte-Luce, Micheline Barriault, estime qu'il s'agit d'un moyen de mieux répondre aux besoins des résidents.

On veut s'adapter aux nouveaux besoins de la population. Les jeunes professionnels, par exemple, n'ont pas tous le goût de construire de grosses maisons. Il y en a qui souhaitent avoir des minimaisons, acheter des condos. Les personnes âgées, il y en a plusieurs qui souhaitent laisser leur maison parce qu'ils sont rendus à un âge où l'entretien et tout ça, c'est plus difficile , explique-t-elle.

L'un des objectifs est de permettre la densification du territoire de Sainte-Luce, soit augmenter son nombre d'habitants par mètre carré.

La Municipalité espère que les premiers terrains seront mis en vente dès la fin du printemps 2023. Ces terrains devraient être vendus à un prix équivalent aux coûts des travaux qui ont été nécessaires à leur aménagement.

D'après les informations d'Isabelle Damphousse