Hockey sénior : des partisans se mêlent d’une bataille à Richibouctou

La Ligue de Hockey Sénior Beauséjour a tenu une rencontre d’urgence lundi après qu’une bataille a impliqué joueurs et partisans à Richibouctou samedi.

Sur les images vidéo largement diffusées sur Facebook, on voit un joueur des Hawks d'Elsipogtog asséner plusieurs coups à un joueur des Maraudeurs de Dalhousie, alors que ce dernier est escorté hors de la patinoire par des arbitres.

Ce joueur tente de se défendre tant bien que mal, mais continue de recevoir plusieurs coups à la tête.

Lorsqu'il est enfin libéré de l'emprise de son adversaire par les arbitres, il est amené sous les gradins vers le vestiaire.

Mais alors qu’il s’y rend, on voit qu'il est malmené par des spectateurs présents à l'aréna de Richibouctou.

Le président de la ligue, Roger Brun, dit que des suspensions seront annoncées bientôt, ajoutant qu’un incident comme celui-ci n’est pas bon pour l’image du circuit.

Tu ne veux pas avoir des incidents de même parce que tu veux que la ligue continue , estime Éric Pelletier, le gérant des Maraudeurs de Dalhousie, précisant que la ligue a tenu une réunion d’urgence par visioconférence pour en discuter.

Éric Pelletier, le gérant des Maraudeurs de Dalhousie Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Les équipes sont en faveur qu'ils commencent à hausser les suspensions pour empêcher des gestes de même , raconte-t-il en décrivant une rencontre animée .

La ligue a aussi demandé aux équipes d'assurer une meilleure sécurité à l'intérieur de leurs installations pour les équipes visiteuses.

Pour ce qui est du responsable des Hawks d'Elsipogtog, il confirme que des efforts seront faits pour améliorer la sécurité lors des parties locales.

Violence dans le hockey sénior

Ce n’est pas la première fois que la violence dans le hockey sénior attire l’attention. Si les batailles et l’ajout de durs à cuire par certaines équipes semblent attirer les foules, le gérant des Maraudeurs croit que le hockey sénior ne devrait pas miser sur cet aspect.

Tu as des gars qui ont joué universitaire, tu as des gars qui ont joué junior majeur, tu en as qui ont joué pro. C'est du bon hockey , dit Éric Pelletier.

Il croit néanmoins que les batailles font partie du sport.

C'est normal dans le hockey. Les gars viennent frustrés. Mais que pour que ça débarque de sur la glace, pis les spectateurs s'en mêlent, c'est pas bon du tout , explique-t-il.

D'après le reportage de Serge Bouchard