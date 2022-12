TikTok va expliquer pourquoi les vidéos apparaissent dans votre fil « Pour toi »

Le populaire réseau social a annoncé mardi qu’il serait plus transparent à l’avenir en expliquant les raisons pour lesquelles des vidéos apparaissent dans le fil personnalisé Pour toi .

Ce fil – qui s'ouvre en même temps que l’application – est alimenté par les algorithmes de recommandation qui ont fait de la plateforme un énorme succès. Les contenus suggérés sont choisis en fonction de ceux que vous avez visionnés précédemment et de champs d’intérêt connexes, notamment.

Pour aider les gens à comprendre pourquoi une vidéo en particulier leur a été recommandée, nous lancerons un nouvel outil au cours des prochaines semaines , explique la plateforme, propriété de l’entreprise chinoise ByteDance.

La nouvelle fonctionnalité apparaîtra dans les options de partage des contenus de TikTok, et sera accessible par le biais de la flèche pointant vers la droite, sous l’icône de cœur et le bouton permettant d’accéder à la section de commentaire.

Une section Pourquoi cette vidéo (traduction de Why This Video ) sera ajoutée, et lorsque vous cliquerez dessus, il sera possible de découvrir les raisons pour lesquelles l’algorithme a choisi le contenu pour vous, selon le communiqué de TikTok.

Par exemple, on pourra vous indiquer que cette vidéo vous est montrée parce qu’elle est populaire dans votre région, parce que votre compte est abonné à tel créateur ou telle créatrice de contenu, ou parce que vous avez aimé ou interagi avec un contenu en particulier.

Devenu au cours des dernières années l’un des réseaux sociaux les plus populaires des magasins d’applications, surtout auprès des jeunes générations, TikTok se démarque par sa grande efficacité à garder ses utilisatrices et utilisateurs accrochés à la plateforme un maximum de temps.

Cette caractéristique, qui est au centre du modèle d’affaires de la majorité des réseaux sociaux, en fait aussi la cible de critiques, qui considèrent qu’elle crée un problème de dépendance auprès de ses utilisateurs et utilisatrices.