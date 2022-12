Destination Québec cité veut attirer la série The White Lotus de HBO

L'organisme compte attirer l'œil des producteurs de la série en menant notamment une offensive sur les réseaux sociaux et ultimement, devenir le lieu de tournage de l’une des prochaines saisons.

Les émissions comme The White Lotus peuvent avoir un impact inimaginable pour une destination. Pendant des heures, les téléspectateurs suivent une histoire se déroulant dans des destinations de rêve, et du même coup, se projettent en vacances à cet endroit , explique Robert Mercure, directeur de Destination Québec Cité.

Nous invitons aujourd’hui tous les Québécois à partager notre vision et notre enthousiasme à participer à cette série en partageant notre document au sein de leurs réseaux en utilisant le mot-clic #quebeccite.

Château Frontenac

Après Hawaï (saison 1) et la Sicile (saison 2), Québec aurait tous les atouts pour être un lieu de tournage principal.

La série se déroule en grande partie dans des lieux touristiques, avec des établissements hôteliers comme lieu principal de tournage.

Québec a tout pour charmer les producteurs. C'est un lieu magnifique, mais aussi on a l'hôtel le plus photographié à travers le monde ici à Québec avec le Château Frontenac. Il faisait énormément de sens d'essayer d'attirer les producteurs , croit Jenna Dubé, conseillère en communication, relations publiques chez Destination Québec cité.

Le Château Frontenac a eu125 ans en 2018. Photo : iStock / bigjohn36

Nous trouvions que l’opportunité y était pour attirer l’attention sur notre destination et la faire rayonner auprès de potentiels producteurs. Québec est tout simplement magique. Magnifique. Historique. Elle est un joyau du patrimoine mondial de l’ UNESCO et elle compte en ses lieux l’hôtel le plus photographié au monde. Qu’avons-nous à dire de plus? , souligne Robert Mercure.

L'organisme rappelle que la série coréenne Goblin a attiré des milliers de visiteurs à Québec et crée de nombreuses retombées économiques.

Compétition

Destination Québec cité le concède : la tâche est loin d'être facile. Québec est en compétition avec de nombreux lieux à travers le monde. Les producteurs auraient déjà trouvé un lieu pour le tournage de la troisième saison, mais la Ville aimerait être considérée en vue d'une potentielle quatrième saison.

Une scène de la série coréenne « Goblin » tournée à Québec. Photo : Hwa&Dam Pictures

Un document de présentation a été envoyé au producteur. On n’a pas encore eu de nouvelles à ce jour, mais on poursuit nos démarches dans les prochains jours , précise Jenna Dubé. Leur document de travail se retrouve dans la section Communiqué de presse du site de Destination Québec cité.

Autre avantage : Québec pourrait se positionner comme une destination hivernale, un aspect visuel qui n'a jamais été abordé jusqu'ici par les producteurs.

Selon le synopsis de HBO pour la première saison, The White Lotus est une satire sociale aiguë qui suit les exploits de divers employés et invités dans un complexe hawaïen exclusif au cours d'une semaine hautement transformatrice. Alors que des dynamiques plus sombres émerge chaque jour qui passe, la première saison en six épisodes révèle progressivement les vérités complexes des voyages .

La série est écrite, réalisée et produite par Mike White. David Bernad, Nick Hall et Mark Kamine agissent aussi comme producteur.