Armes à air comprimé : la photo d’un adolescent à Gatineau mobilise le FBI

Un adolescent s’était alors photographié avec ce qui ressemblait à une arme de poing sur le réseau social, tout en tenant des propos inquiétants à l’effet qu’il comptait apporter cette arme à l’école le lendemain.

Le Service de police de la ville de Gatineau (SPVG) et le Service de la sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais (SSPMRCCO) ont convoqué les médias mardi non seulement pour rapporter cette opération à grand déploiement, mais aussi pour sensibiliser la population, parents comme enfants, aux problématiques liées à l'utilisation d'armes à air comprimé et à la verbalisation de propos menaçants sur les réseaux sociaux.

C’est vers 22 h le 4 décembre dernier que le SSPMRCCO a reçu un signalement d’Interpol concernant la publication de la fameuse photo.

La photo avait d'abord été interceptée par le Federal Bureau of Investigation (FBI) aux États-Unis et transmise à Interpol aux fins d'enquête , peut-on lire dans un communiqué envoyé aux médias.

L’adresse IP liée à la photo a permis d’interpeller un jeune adolescent. Des accusations d’avoir proféré des menaces et de port d’une arme dans un dessein dangereux seront soumises au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) pour éventuellement être traitées par la Chambre de la jeunesse.

La Gendarmerie royale du Canada et la Sûreté du Québec (SQ), de par leurs rôles respectifs, ont aussi été mobilisées par l’opération.

La distinction entre une arme à air comprimé et une arme véritable est souvent très difficile à faire. Photo : Radio-Canada / Nathalie Tremblay

Il est primordial de sensibiliser les jeunes au fait que l’Internet et les réseaux sociaux permettent de faire circuler l’information rapidement et qu’il est quasiment impossible d’effacer une image qui a déjà été publiée. Ils ne devraient jamais se photographier avec une arme à air comprimé ou une imitation d’arme. La distinction entre une arme véritable, une arme à air comprimé et imitation d’arme n'est souvent possible qu’une fois l’arme entre nos mains , a fait valoir Michaël Côté, inspecteur à la division des enquêtes criminelles du SPVG .

Si les deux corps de police ont décidé de convoquer les médias pour faire connaître cette histoire, c’est que la prolifération des armes à feu, la popularité croissante des armes à air comprimé presque identiques à des armes létales et le sentiment d'impunité que procurent les réseaux sociaux sont un cocktail inquiétant , a poursuivi l’inspecteur Côté.

Les deux policiers ont rappelé que l'article du Code criminel statuant qu'il est interdit par la loi de proférer des menaces de tuer ou blesser une personne ou un animal ou encore d'endommager des biens n'est pas un crime d'intention. Peu importe, donc, que le but de la publication était de faire une blague sans malice.

Or, les menaces ayant pesé sur certaines écoles dans les derniers mois incitent à la vigilance de tous, selon les deux corps de police.

On a pu constater dans les derniers mois, dernières années, une multiplication de ce genre d’interventions , soutient pour sa part Martial Mallette, directeur du Service de la sécurité publique de la MRC des Collines-de-l'Outaouais.

Avec les informations de Nathalie Tremblay