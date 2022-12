48 leaders demandent une révision du leadership de Blaine Higgs

« Cette stratégie de division est tout simplement indigne d’un premier ministre. » — Une citation de 48 signataires d’une lettre aux membres du PPCNB

Dans une lettre envoyée aux membres du Parti progressiste-conservateur, 48 signataires, pour la plupart de leaders de la société civile acadienne, reprochent au premier ministre sa gestion des langues officielles. En se dépeignant faussement comme une victime en raison de son unilinguisme, le premier ministre sème la discorde entre les communautés linguistiques et culturelles de notre province , écrivent-ils.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, divise la province, selon les 48 signataires. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Les signataires font référence à des commentaires du premier ministre Higgs qui, la semaine dernière, a publiquement dit qu’il avait dû faire face à des défis parce qu’il était unilingue, et qu’il avait été la cible fréquente de critiques à cause de son unilinguisme. Une situation, a-t-il affirmé, qu’il voulait éviter aux autres unilingues anglophones de la province.

Une demande de révision du leadership

Les 48 signataires demandent aux membres du parti d’entamer une révision du leadership de Blaine Higgs à la tête du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick.

Nous vous demandons, chers/chères membres du Parti progressiste-conservateur, d’entamer une révision de leadership avant le 9 février 2023, soit la date prévue du prochain discours sur l'État de la province.

« Nous avons besoin d’un premier ministre capable de redonner espoir à l’ensemble de la population. » — Une citation de 48 signataires d’une lettre aux membres du PPCNB

Les signataires rappellent que les règlements du parti permettent aux membres d’obtenir cette révision. Il faut que 50 membres ou plus, dont au moins 20 sont présidents d’associations de circonscriptions, le demandent.

Des signataires de tous les horizons

Parmi les signataires, on retrouve les principaux leaders de la société civile acadienne, dont Alexandre Cédric Doucet, président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick.

On retrouve aussi l’ancienne députée et cheffe néo-démocrate, Elizabeth Weir, ainsi que le chef de la Première Nation Pabineau, Terry Richardson.

Alexandre Cédric Doucet, président de la SANB, est l'un des 48 signataires de la lettre aux membres du PPCNB. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

On compte aussi trois maires du nord-ouest de la province, une région où les progressistes conservateurs ont déjà occupé la majorité des sièges à l’Assemblée législative, le maire de Memramcook, et le président de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick.

Sept leaders de différents syndicats ont aussi signé la lettre, tout comme des organismes comme Canadian parents for french, ainsi que des représentants de différentes communautés culturelles.

Enfin, des leaders féministes, du monde de l’éducation, de la santé, du milieu du logement, des arts et de la culture, du monde des sports, des jeunes, ont joint leurs voix aux signataires.

Le mois dernier, 21 organismes avaient fait front commun pour dénoncer la décision du premier ministre Higgs de nommer l'ex-allianciste Kris Austin au comité chargé d'étudier les recommandations sur la révision de la Loi sur les langues officielles.

Une longue liste de griefs

Dans leur lettre, les signataires soulignent la baisse de popularité du premier ministre Higgs, qu’ils attribuent à la façon dont le gouvernement a géré la plupart des dossiers.

On reproche au gouvernement un manque de respect dans ses relations avec les Premières Nations, ainsi qu’avec la communauté acadienne et francophone.

On dénonce aussi l’abolition du programme d’immersion en français pour les jeunes anglophones, la dissolution des conseils d’administration des Réseaux de santé Vitalité et Horizon, le manque d’investissement en santé et en éducation, l’abandon du plafond sur les logements, et les attaques contre le droit de grève.