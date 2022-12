Quand la ministre recrue des Sports plonge tête première

Le monde du sport canadien a été frappé par plusieurs scandales en 2022. Projetée au cœur de la tempête : une ministre recrue qui veut faire le ménage, mais à qui on reproche parfois de jouer sur la défensive.

Je ne m’attendais pas à autant de controverses!

Assise dans son bureau de la circonscription de Brome-Missisquoi, la ministre Pascale St-Onge laisse échapper un petit rire nerveux.

Quand elle a accepté de servir comme ministre des Sports en octobre 2021, la nouvelle politicienne de 45 ans ne s’attendait pas à devoir composer avec une série de scandales.

Des histoires continuent d’ébranler athlètes, parents et entraîneurs dans les arénas, les centres sportifs et les gymnases partout au pays.

Le sport, en général, c’est associé à des choses très positives. C’était une année olympique, la reprise du sport après la pandémie.

Sans être réducteur, le rôle de ministre des Sports est généralement considéré comme un poste junior, où les nouveaux venus font leurs classes, assistent aux compétitions et aux galas sportifs, tout en distribuant des chèques aux athlètes et aux associations.

La première année de Pascale St-Onge ne s’est pas passée comme prévu.

La recrue politique, qui a remporté son siège de justesse (avec une majorité de 186 voix), a été propulsée à l’avant-plan d’une série de controverses : allégations d’agressions sexuelles, de harcèlement, d’abus dans de nombreuses disciplines sportives.

Et non la moindre, les allégations de viol collectif par des membres de l’équipe junior 2018 de Hockey Canada.

La ministre fédérale des Sports, Pascale St-Onge, a dû répondre à de nombreuses reprises aux journalistes, notamment en lien avec le scandale touchant Hockey Canada. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Lors de sa première mêlée de presse sur la question, elle semblait nerveuse. Les yeux ronds, la voix hésitante devant les caméras de télévision. Je ne m’en rappelle pas , lance-t-elle avec un sourire en coin.

Elle dit avoir oublié les détails de cette rencontre avec la presse. Mais pas le sentiment qui l’habitait.

Je me rappelle que j’avais été très choquée des allégations de viol collectif. Et aussi de savoir qu’il y avait probablement des athlètes professionnels impliqués qui évoluent encore dans la LNH, qui menaient une belle vie, qui réalisaient leur rêve… j’étais extrêmement choquée et troublée.

Elle semblait ébranlée , un peu figée et chancelante de se retrouver sous les feux de la rampe, racontent certains de ses collègues au parlement.

On voyait l’humain. C’est ça qui était rafraîchissant, confie un député qui a souhaité s’exprimer sous le couvert de l’anonymat. Souvent certains ministres sont frileux, mais elle n’a pas eu peur d’exprimer ses sentiments et de prendre position.

Depuis cet épisode, elle a retrouvé son aplomb. Poussée par la vague de dénonciations qui touchent un monde du sport qui semble en pleine transformation, la ministre recrue mise sur une réforme en profondeur du milieu.

Une ambition saluée par certains, mais envers laquelle d’autres demeurent sceptiques.

Le monde sportif en transformation

Pascale St-Onge a joué au volleyball dans des ligues de niveaux collégial et universitaire, et fait de la natation durant 11 ans. C’est 20 heures d’entraînement par semaine , en plus des compétitions. Je sais ce que ça prend à nos athlètes pour atteindre le niveau national.

Elle affirme avoir eu des belles expériences dans le monde du sport et au sein de son équipe. Mais elle a été témoin d’abus psychologiques et de relations malsaines impliquant d’autres athlètes avec leurs entraîneurs.

J’ai vu des coachs qui perdent patience, qui hurlent après leurs athlètes , se remémore-t-elle. Ce n’était pas acceptable à l'époque et, selon elle, ça devrait l’être encore moins aujourd’hui.

Hockey. Nage synchronisée. Gymnastique. Boxe. Ski alpin.

Entre 1998 et 2018, 340 entraîneurs au Canada ont été accusés d’un délit sexuel.

Le quart des athlètes de 14 à 17 ans ont été victimes de violence sexuelles, selon une étude réalisée par une chercheuse de l’Université Laval en 2018.

La violence psychologique touche 20 % des athlètes de moins de 16 ans, selon une enquête menée par AthlètesCAN.

J’aurais pensé que depuis mon temps comme athlète, ça aurait changé davantage, confie la ministre. Je n’en reviens pas qu’on en soit encore rendus là en 2022 dans le monde du sport.

La ministre propose une refonte du financement sportif au Canada, qui sera rendue publique en février ou mars.

En gros, toute association ou fédération qui reçoit du financement de Sport Canada devra adopter un nouveau code de conduite. Elle devra également confier les plaintes et les enquêtes pour tout type d’abus à un nouvel organisme indépendant : le Bureau de la commission pour l’intégrité dans les sports (BCIS).

Pour le moment, une quarantaine d'associations (sur 90) ont accepté de changer leur façon de faire. Pour les autres, leurs subventions sont à risque dans le prochain calendrier de financement , assure la ministre. Qui laisse quand même une porte ouverte à la flexibilité.

Il va y avoir une période de grâce pour les organismes qui font preuve de bonne volonté et qui ont l’intention de se placer sous l’égide du BCIS. Mais si des organisations sont rebelles et refusent de se conformer, on va remettre en question le financement fédéral .

Une enquête nationale?

Si Pascale St-Onge a surtout reçu des fleurs sur la façon dont elle a géré la crise qui a touché Hockey Canada (et les controverses en général dans les sports), la ministre s’attire également son lot de critiques.

Certains regroupements d’athlètes dénoncent que la ministre ait attendu que les multiples crises éclatent au grand jour avant d’agir. D’autres trouvent que la politicienne semble réticente à aller au fond des choses.

On lui reproche de ne pas en faire assez pour exposer les problèmes d’abus qui ont été cachés pendant des années, alors qu’elle est sur toutes les tribunes pour dénoncer les scandales une fois qu’ils éclatent au grand jour, selon des organisations de défenses des athlètes.

Plusieurs (y compris sa collègue libérale et ex-ministre du Sport Kristy Duncan) exigent une enquête publique indépendante pour faire la lumière sur les cas d’abus historiques dans tous les sports au Canada. Un peu comme la commission Dubin sur le dopage, à la fin des années 1980.

Le groupe Gymnasts for Change implore la ministre d’agir. Chaque jour qui passe sans geste du gouvernement canadien équivaut à un autre enfant qui souffre de la forme la plus odieuse d’abus émotif, physique et sexuel , alors que les victimes doivent se battre contre un système qui n’a pas été en mesure de les protéger .

Certains athlètes et députés trouvent que la ministre joue parfois trop sur la défensive.

Ma crainte, dit le député bloquiste et porte-parole en matière de sport Sébastien Lemire, c’est qu’en refusant de tenir une enquête publique indépendante, elle essaie de protéger sa création, le BCIS, et qu’on oublie les athlètes, qui doivent être au cœur du changement.