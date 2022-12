Des médecins manitobains craignent un retour de la grippe chez les enfants après les fêtes

Nous sommes dans l'œil du cyclone , estime la directrice médicale de l'unité pédiatrique du Centre des sciences de la santé de Winnipeg, Patricia Birk.

Le plus dur de l’épidémie de grippe est peut-être à venir, selon la Dre Birk. La saison est encore longue et habituellement, il y a un pic [de contaminations] en janvier, février et nous nous préparons à cela.

Pour cette saison des fêtes de fin d’année, les médecins craignent surtout l’arrivée de la grippe de type B. Nous n’avons pas encore vu de cas, mais nous savons que dès que nous les verrons, beaucoup d’autres suivront , prévient la directrice médicale du service des urgences de l'Hôpital pour enfants de Winnipeg, Karen Gripp.

La grippe de type A, en circulation en ce moment, se transmet plus facilement que celle de type B, mais cause moins de complications, explique la Dre Gripp. Elle en appelle donc à la prudence pour éviter de contaminer ses proches et protéger les populations à risque, notamment les jeunes enfants.

« Protégez vos enfants. C’est acceptable de demander aux invités de ne pas toucher ou embrasser votre bébé. » — Une citation de Dre Karen Gripp, directrice médicale du service des urgences, Hôpital pour enfants de Winnipeg

La Dre Karen Gripp est consciente de l’envie de se rassembler, mais elle conseille d’au moins se laver les mains régulièrement et même porter le masque.

Toujours temps de se faire vacciner

En date du 20 décembre, le Service d’urgence pédiatrique de l’Hôpital pour enfants comptait 17 enfants hospitalisés. Un chiffre en baisse par rapport au pic de 23 jeunes patients au mois d’octobre, mais toujours loin de la normale de 9 patients selon un communiqué de Soins communs.

L'urgence continue d'accueillir de nombreux malades, dont la plupart, souffre de maladies respiratoires. (archives) Photo : Radio-Canada / Fernand Detillieux

La Dre Karen Gripp précise également qu’il est toujours possible de se faire vacciner pour éviter les formes graves de la grippe. Le vaccin continue de protéger contre trois à quatre types de grippe, incluant celles en circulation en ce moment.

Elle encourage les personnes qui ont déjà contracté le virus à se faire vacciner, puisqu'une réinfection par d’autres variants est toujours possible.