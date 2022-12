Les arts illumineront le quartier de la Bourse à Winnipeg cet hiver

Le directeur général d'ArtSpace, Eric Plamondon, est un des initiateurs du projet conçu en partenariat avec la Zone d'amélioration commerciale du Exchange District.

Allumez le Quartier, dit-il, est dans la continuité du mandat d’Artspace, qui a toujours été de mettre en relation les arts et la communauté .

Des artistes, une ville et la lumière

À l’instar d’autres festivals hivernaux dans le monde, Winnipeg se parera de ses plus belles créations en invitant des artistes manitobains à investir les bâtiments du quartier de la Bourse.

Ce genre de festival existe dans d’autres villes. On peut penser à Montréal avec Luminothérapie ou à Lyon, en France, avec son célèbre Festival des Lumières. Allumez le Quartier a été pensé pour répondre à un manque à Winnipeg.

Il y a un manque à Winnipeg justement, puis un manque dans notre quartier artistique pour dire que nous aussi on a notre saveur, notre façon de faire , rapporte Eric Plamondon.

Le fait qu'on le fasse pendant l'hiver, je trouve cela très intéressant et riche. Winnipeg, oui, c'est une ville hivernale, mais ça peut aussi être un atout. C’est une façon de dire qui on est, quelle est notre identité , poursuit le directeur général d’Artspace.

« Les histoires personnelles, les histoires sociétales vont forcément se retrouver dans des œuvres que les artistes vont créer. » — Une citation de Eric Plamondon, directeur général, ArtSpace

On va chercher cette diversité d'histoires et de perspectives chez les artistes mais aussi en cherchant une diversité d'expression , ajoute-t-il.

L’art est un outil social à notre disposition pour faire du quartier de la Bourse un campus créatif au service de la ville de Winnipeg , poursuit Eric Plamondon.

Un écosystème culturel dans le centre-ville

Pour lui, l’art permet de participer à la revitalisation du quartier où se dresse le bâtiment historique du ArtSpace, conçu en 1900 par les frères Gault de Montréal.

Le quartier de la Bourse à Winnipeg accueille de nombreux lieux culturels et artistiques, dont Artspace. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Artspace fait partie d'un écosystème. On n'est pas loin du Théâtre royal du Manitoba, de la salle du Centenaire, de galeries comme Urban Shaman. On est adjacent à Old Market Square qui est un lieu de rassemblement naturel pour la musique. Notre lieu d'importance n’a jamais été limité à l'édifice comme tel non plus , confie Eric Plamondon.

Artspace se situe près du Old Market Square, un lieu connu pour ses concerts estivaux en plein air. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Ce nouveau festival a pour ambition de raconter une nouvelle histoire de Winnipeg par ses habitants et ses différentes communautés.

On parle souvent de décoloniser. Quand on utilise cette expression, les gens pensent, alors on va jeter à terre des édifices. Mais cela peut aussi être d’essayer de comprendre notre relation avec les lieux, la géographie , relate Eric Plamondon.

Ce festival sera une façon aussi de mettre au défi ce qu'on comprend de l'histoire du quartier. Souvent, on confond l'histoire du quartier avec l'histoire coloniale, l'histoire occidentale. Cet édifice a 222 ans, mais ce lieu a aussi 2000 ans d'existence sur ce territoire , poursuit-il.

Le bâtiment qui accueille aujourd'hui Artspace a été construit au début des années 1900 par les frères Gault de Montréal. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Les arts au service de l'Histoire

En partenariat avec la Zone d'amélioration commerciale du Exchange District, le festival Allumez le Quartier souhaite offrir une histoire de Winnipeg racontée par ses artistes.

Puisque le festival est toujours en cours de création, la liste des artistes participants n’est pas encore complète.

Il rassemblera, entre autres, des artistes locaux connus et moins connus issus de différentes communautés, comme des artistes francophones, autochtones et queers.

Les créations seront réalisées sur mesure en fonction des lieux mis à leur disposition.

« Les artistes sont invités à allumer le quartier! » — Une citation de Eric Plamondon, directeur général d'Artspace

Tous ces artistes vont investir les bâtiments intérieurs et extérieurs du quartier de la Bourse : peintures, projections de lumières sur les édifices historiques, poèmes, installations sonores et maquettes sont au programme.

Eric Plamondon dans le tunnel d'Artspace qui sera investi par les artistes Marie-France Hollier et Alexis Aurora. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

J'espère renforcer ce qui fonctionne bien déjà aussi comme les premiers vendredis de chaque mois. J'espère que les gens se diront : "Ah oui, c'est vraiment le campus créatif de Winnipeg" , s’enthousiasme Eric Plamondon.

« Des fois, il faut allumer la lumière pour savoir qu'il y a quelqu'un à la maison. C'est ce qu'on est en train de faire. On est en train d'allumer plein de lumières pour dire oui, il y a quelqu'un à la maison, venez passer du temps avec nous. » — Une citation de Eric Plamodon, directeur général, ArtSpace

La programmation sera dévoilée le 21 janvier 2023 sur le site internet de The Exchange District Biz,  (Nouvelle fenêtre) l’hôte du Festival. Le Conseil des arts de Winnipeg et Manufacturing Entertainment sont aussi partenaires du projet.