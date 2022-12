Salles de retrait : un outil essentiel pour encadrer des comportements violents

Le manque d’effectifs et la complexité grandissante des troubles du comportement des jeunes pourraient rendre plus fréquent l’usage des salles de retrait, selon des intervenants en adaptation scolaire. Afin de rendre l’école plus sécuritaire, une enseignante plaide pour une utilisation diligente de ces locaux.

Il est passé l’heure des classes et le silence est presque revenu dans les couloirs de l’école primaire où nous rencontrons Marie-Hélène Demers. L’enseignante nous guide vers son local où elle enseigne à un groupe de sept élèves autistes.

C'était mon rêve, le rêve de ma carrière , dit-elle, les yeux pétillants. C’est tout un apprentissage d’apprendre à les comprendre. C’est du dépassement de soi à tous les jours.

Marie-Hélène Demers est enseignante en adaptation scolaire depuis 17 ans. Après la publication du reportage de Radio-Canada dans lequel des parents ont dénoncé l’utilisation parfois abusive des salles de retrait dans les écoles, elle a tenu à prendre la parole. Elle veut montrer qu’il y a aussi de bonnes pratiques dans le réseau de l’éducation.

Marie-Hélène Demers est enseignante en adaptation scolaire depuis 2006. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

La classe de Marie-Hélène est différente des autres. Isoloirs sur les pupitres, néons tamisés, espace de détente : tout est pensé pour éviter de surstimuler les élèves autistes et prévenir les débordements d’émotion.

En face de la salle de classe, il y a deux locaux de retrait, bien visibles. Les murs et le plancher sont recouverts de matelas blancs. Ils font partie du quotidien des jeunes, qui sont familiarisés avec leur présence dès le début de l’année scolaire.

Marie-Hélène et ses élèves utilisent ces locaux de façon quasi quotidienne. Les élèves peuvent s’y rendre d’eux-mêmes lorsqu’ils se sentent agités ou en colère.

S'ils y vont de leur plein gré, à moins de comportements inadéquats, ils ressortent de leur plein gré quand ils se sentent prêts , précise l’enseignante. Quand c'est à notre demande, on a un autre protocole.

Ce protocole a été élaboré par Marie-Hélène Demers et d’autres professionnels de l’école. Lorsqu’un élève a un comportement agressif, l’enseignante ou l’éducatrice spécialisée de la classe accompagne l’enfant dans le local pour qu’il se calme. Le jeune peut alors se défouler, mais la porte demeure ouverte.

Si l'enfant tente de sortir pour nous agresser, nous lance des choses, qu’il essaie de nous agresser, de nous frapper, là, la porte se ferme , indique Marie-Hélène Demers.

Les employés doivent alors obligatoirement avertir les parents de l'incident survenu durant la journée. Ils doivent aussi remplir un formulaire étoffé dans lequel ils doivent décrire l’événement. L’employé ouvre la porte deux minutes après que l’enfant soit revenu au calme.

De l’avis de Marie-Hélène, cette façon de procéder limite les risques d’usage excessif des locaux d’apaisement, en plus de permettre aux élèves d’apprendre à réguler leurs émotions.

Il y en a qui ont commencé à avoir le réflexe d'y aller eux-mêmes, d'être capables d'aller au local blanc et de revenir quand ils [sont] prêts , dit-elle.

Selon l’enseignante, ces locaux sont devenus essentiels à son travail.

« Je pense que si on n'avait pas ces locaux-là, il y a des élèves qu'on ne serait pas en mesure de scolariser dans nos classes. » — Une citation de Marie-Hélène Demers, enseignante en adaptation scolaire

Plus de violence qu’avant

Marie-Hélène Demers n’a pas peur de l’affirmer : les élèves qui fréquentent sa classe aujourd’hui ont beaucoup plus de problèmes de comportement qu’au début de sa carrière.

En plus d’un trouble du spectre de l’autisme, plusieurs élèves affichent aussi un trouble de l’opposition avec provocation, un trouble de langage ou encore une déficience. Les diagnostics sont multiples, et les épisodes de violence de plus en plus fréquents.

Se faire griffer en plein visage, se faire tirer les cheveux, se faire frapper, des coups de pied, des coups de poing au ventre, se faire gifler au visage, les lunettes qui pètent... on en a eu de toutes les sortes , dit-elle. Ce que ça amène, le local blanc, c'est qu'à un moment donné on est capable de voir venir et de diriger l'enfant à l'extérieur de la classe pour éviter les confrontations physiques avec l'adulte.

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS) a aussi remarqué que le phénomène prend de l’ampleur. Il y a une problématique majeure de violence dans les écoles qui s'est accentuée , affirme son président, Éric Pronovost.

Un sondage publié en septembre auprès des membres de la FPSS révèle que 74 % du personnel de soutien a subi de la violence physique et verbale au travail lors de la dernière année scolaire. En 2018, cette proportion s’élevait à 71 %.

De plus, la plupart des répondants ont indiqué que les élèves sont la première source de cette violence.

Éric Pronovost déplore une banalisation des gestes de violences envers les intervenants.

« On dit souvent à nos techniciennes : ''c'est normal, tu as étudié pour faire ce travail, ça se peut que tu reçoives des coups''. Non, ce n'est pas normal. » — Une citation de Éric Pronovost, président, Fédération du personnel de soutien scolaire

La surcharge de travail et la fatigue empêchent aussi les professionnels d’intervenir adéquatement auprès des élèves, selon la Fédération. Un sondage interne réalisé en avril 2021 démontre d’ailleurs que 86 % des membres avaient observé une augmentation de leur charge de travail en raison des répercussions de la pandémie sur le réseau scolaire.

À partir du moment où il manque des gens, on est toujours en situation d'urgence, on est toujours en train d'intervenir comme des pompiers sur le terrain , dit Éric Pronovost.

Le président de la Fédération du personnel de soutien scolaire, Éric Pronovost, déplore une «banalisation» de la violence dans les écoles. Photo : Radio-Canada

Marie-Hélène Demers est aussi d’avis qu’il manque de personnel.

On a besoin de bras, on a besoin de plus d'éducateurs spécialisés. Plus on a d'yeux, plus on est capables de voir venir, plus on est capables d'agir en prévention , croit-elle.

Pour recruter des membres du personnel de soutien, Éric Pronovost croit qu’il faut rendre la profession plus attractive en offrant des postes à temps plein.

Il y a des techniciens en éducation spécialisée qui font encore 15 à 20 heures par semaine , illustre-t-il.

Améliorer la formation

Éric Pronovost croit aussi que les intervenants en adaptation scolaire devraient bénéficier d’une formation continue pour faire face à la complexification des problèmes de comportement des élèves.

Il y a des situations qui sont très complexes, ça prend des solutions très complexes , dit-il.

Vincent Bernier, professeur au département de didactique de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), est du même avis. Même si les défis sont nombreux pour le personnel, il estime qu’il y a fort à faire pour limiter le recours au retrait de la classe.

Les enseignants n'ont pas un registre de pratiques qui est très diversifié. On se retrouve à utiliser souvent les mêmes interventions , observe le professeur qui a étudié l’utilisation des mesures de retrait.

« On pense que la formation est vraiment la clé de voûte, ici. Plus on va former les gens, plus les gens vont connaître différentes stratégies, plus ils vont élargir leur registre de pratiques. » — Une citation de Vincent Bernier, professeur au département de didactique de l'UQAM

Selon ses observations, le retrait de la classe, qu’il mène ou non à des mesures d’isolement, est surutilisé dans les écoles québécoises. Il remarque également que ces mesures sont souvent jugées inefficaces par les élèves et qu’elles nuisent souvent à leur apprentissage.

Plus on va vers des formes de retrait avec de l'isolement, avec des retraits automatiques, des retraits extrêmes dans leur durée et leur fréquence, plus on se retrouve avec des effets négatifs. Ce qu'on va voir à long terme, c'est une aggravation des comportements problématiques des élèves quand ils sont exposés à ce type de pratique , précise Vincent Bernier.

Aux yeux de Marie-Hélène Demers, les locaux de retrait permettent aux élèves avec des troubles de comportement importants de continuer d'aller à l'école. Photo : Radio-Canada

Avant d’utiliser des locaux de retrait, Marie-Hélène Demers a suivi des formations supplémentaires sur l’utilisation des mesures d’isolement. Elle estime être aujourd’hui beaucoup mieux outillée que lorsqu’elle a fait ses premiers pas dans la profession.

C'est aussi notre responsabilité, d'un point de vue éthique, de s'assurer qu'on est toujours à jour et le mieux outillé possible pour intervenir auprès de nos élèves , estime-t-elle.

Malgré tous les défis auxquels elle est confrontée au quotidien, l’enseignante a toujours la flamme.