Une hausse de taxes sous l’inflation pour les contribuables de La Sarre

Le conseil municipal a adopté lundi un budget équilibré de 15,8 millions de dollars, soit une augmentation de 5,5 % sur celui de 2022. La Ville a toutefois dû puiser 500 000 dollars dans ses surplus accumulés pour réduire l’impact de l’inflation sur les taxes.

« Tous les coûts fixes ont augmenté. Il a fallu faire des efforts, parce que les gens s’attendent à un bon niveau de services. » — Une citation de Yves Dubé, maire de La Sarre

Le taux de taxation n’est quand même pas une aubaine à La Sarre non plus, on comprend ça, mais le monde veut avoir des services et une ville qui est vivante. Alors, il a fallu jongler avec tout ça, voir comment maintenir un taux de taxes acceptable et d’avoir la satisfaction de part et d’autre de nos citoyens. C’est un gros défi à demander à notre personnel , estime M. Dubé.

Le propriétaire de la résidence unifamiliale moyenne à La Sarre, évaluée à 184 248 dollars, paiera donc 114 dollars de plus l’an prochain, pour un compte de taxes totalisant 2653 dollars. La Ville a d’ailleurs gelé ses tarifications, à l’exception de celle pour l’assainissement des eaux usées, qui grimpe de 20 $ pour refléter la hausse des coûts.

En 2022, la hausse des taxes avait été de 2%.

Une écotaxe de 5 dollars

La Sarre annonce aussi la création d’une nouvelle écotaxe de 5 dollars par unité de logement, qui devrait rapporter environ 100 000 dollars, avec la création d’un fonds dédié au développement durable. On veut être en avant de la parade , affirme le maire Dubé.

Nous avons des personnes ressources qui sont très compétentes et on a de beaux projets au niveau du développement durable. Ça va toucher tous nos secteurs d’activités. Un plan d'action sera présenté au printemps pour vraiment donner les grandes lignes où on veut aller avec l’écotaxe. On veut avoir une ville responsable, fait-il valoir. Ça peut être une marque de commerce au niveau de l’attractivité. Et on parle aussi de crédit carbone, on pourrait aller chercher des revenus supplémentaires. On veut se positionner comme ville en développement durable au niveau de l’Abitibi-Témiscamingue.

Des investissements de 8,6 millions $

La Ville de La Sarre maintient aussi le cap dans sa planification stratégique, dont la réalisation d’études en lien avec le développement industriel et résidentiel. Cette planification guide aussi ses choix pour ses projets en immobilisation.

C'est 10 millions de dollars au total jusqu’en 2025, mais le gros coup de barre, c’est en 2023. Avec la TECQ (Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec), on va remplacer beaucoup de structures souterraines. On en a pour 6 millions. Ça faisait des années qu’on n’avait pas fait de travaux majeurs en ville , souligne Yves Dubé.

La Sarre prévoit aussi investir 1,5 M$ dans la réfection de la surface de certaines rues en décohésionnement, un procédé qui consiste à broyer l’asphalte pour produire un nouveau traitement de surface bitumineux. Le projet de terrain de pickleball, d’abord prévu en 2022, sera réalisé en 2023 au coût de 120 000 $. Le camion incendie commandé en 2021 sera aussi livré en 2023, un investissement de 200 000 $.