En Alberta, un froid extrême avant des températures plus clémentes pour Noël

Nassima Way (accéder à la page de l'auteur)

Environnement Canada a publié des avertissements de froid extrême pour la quasi-totalité de l'Alberta avec un refroidissement éolien élevé durant la nuit et en début de matinée.

L’avertissement précise que le refroidissement éolien extrême de -40 °C ou plus froid persistera pour le reste de la semaine .

La responsable de ces températures glaciales : une masse d’air froid venant de l’Arctique. L’agence canadienne de météorologie rappelle qu’il faut se protéger contre le froid polaire pour éviter entre autres les engelures et l'hypothermie.

Des municipalités, dont Edmonton, Red Deer et Calgary, ont déclenché leurs mesures d’urgence pour aider les sans-abri à trouver un endroit chaud pour passer la journée et la nuit. La peau gèle en 10 minutes à -35 °C , rappelle Natalie Hasell, météorologue à Environnement Canada.

À Edmonton, les personnes qui travaillent dehors tôt le matin se réfugient dans les cafés déjà ouverts, comme le café Lui-Chi's situé au centre-ville d’Edmonton. Ces travailleurs voient les lumières, alors ils viennent à l’intérieur, car nous sommes le seul café ouvert à 6 h 30 , explique son propriétaire Shawn Kaminski.

« Ils achètent une boisson chaude pour se réchauffer. » — Une citation de Shawn Kaminski, propriétaire du café Lui-Chi's

L’un de ses clients, Kol Nosewnsky, travaille sur la nouvelle ligne de train léger à Edmonton. Le plus important est de bien s’habiller pour rester au chaud. Il faut porter des vêtements isolants, des gants, des tuques. C'est aussi important de prendre de petites pauses dans le camion ou dans un café pour se réchauffer , dit-il.

Le café Lui Chi's, à Edmonton, ouvre très tôt le matin. Photo : Radio-Canada / Sofiane Assous

Ce besoin de rester au chaud se ressent jusque dans les centrales électriques de la province. Selon Leif Sollid, directeur des communications de l’Alberta Electric System Operator (AESO), la consommation d'électricité a atteint un niveau record entre 17 h et 18 h, entre autres pour alimenter les fournaises.

Le refroidissement éolien n’est pas bon pour les personnes, mais il nous a aidé à produire 675 MW avec les éoliennes , dit-il. Il ajoute que l’ AESO pourra importer de l’électricité de la Colombie-Britannique et du Montana si la demande continue d’être aussi forte.

Un froid qui désorganise le quotidien

Le transport scolaire a été annulé dans plusieurs régions, causant la fermeture des écoles pour la journée. Le service d’assistance routière Alberta Motor Association indique de son côté être inondé d’appels.

Le froid extrême a provoqué une hausse des demandes d'assistance routière, avec des milliers d'appels de plus que ce que nous recevons habituellement à cette période de l'année , indique Brandon Klassen dans un communiqué de presse.

Le froid et le mauvais temps en Colombie-Britannique perturbent aussi le voyage de nombreux Albertains, car des vols sont en retard ou tout simplement annulés aux aéroports d’Edmonton et de Calgary. Eva Annett ne sait d’ailleurs toujours pas quand elle pourra retourner chez elle, à Niagara Falls. Son vol pour Toronto a été retardé plusieurs fois. Je m’attendais à des retards, mais j’aimerais juste que la prochaine notification de retard que je reçois soit la dernière , dit-elle.

En Alberta, des dizaines de vols ont été annulés en raison du froid glacial. Photo : La Presse canadienne

Chris Miles, vice-président des opérations et infrastructures à l’aéroport de Calgary, explique que les températures polaires touchent les activités des équipes au sol.

Ce froid pose de réels problèmes de sécurité pour le personnel au sol. Nous devons faire des rotations entre les employés pour qu’ils puissent passer du temps dans les zones de réchauffement , dit-il.

Les températures remontent pour les Fêtes

Les Albertains devront supporter les températures glaciales encore quelques jours, avant un redoux pour la fin de semaine. Environnement Canada prévoit à Edmonton un maximum de -10 °C le 24 décembre et un maximum de -5 °C le jour de Noël.

À Calgary, les températures seront plus clémentes durant ces deux jours, avec des températures qui vont varier entre 4 et 5 °C. Les températures vont passer de -30 à +6 °C lundi prochain, en raison d’un échange de masse d’air, entre celle de l’Arctique et celle du Pacifique , dit David Phillips, climatologue à Environnement Canada.