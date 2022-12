Le programme de hockey de l’École de la Rose Sauvage connaît du succès

Cette première année est considérée comme un projet pilote. Le but est de pouvoir offrir le programme aux élèves de la septième, de la huitième et de la neuvième année, dès l’an prochain.

Vingt-cinq élèves ont répondu à l’appel et vont sur la patinoire deux fois par semaine pour améliorer leurs habiletés en hockey.

C’est l’enseignante d’arts plastiques, mais aussi ex-patineuse de vitesse, Andrée-Anne Paradis qui a proposé la création de ce programme à l’école.

Andrée-Anne Paradis est l'une des deux responsables du programme sport-études. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Leblanc

J’ai vu que nous avions la possibilité de soumettre notre nom au programme de l’Académie des habiletés de Hockey Canada et je trouvais que c’était une bonne idée pour notre école , mentionne celle qui est aussi maman de jeunes hockeyeurs.

Le conseil scolaire FrancoSud et la direction de l’école se sont montrés très positifs à l’idée de créer ce programme sport-études.

L’école a pu modifier les horaires des élèves pour leur permettre de prendre part au programme deux fois par semaine. Après les entraînements sur glace, les jeunes s’entraînent en salle ou assistent à des cours de nutrition et de santé.

Le programme de hockey remplace les cours d’éducation physique et les cours à options offerts par l’école.

Des formateurs, formés et outillés

Pour pouvoir enseigner le programme de Hockey Canada, les deux responsables, Alexandre Paradis et Andrée-Anne Paradis, ont dû suivre une formation.

La formation a duré trois jours pendant l’été. Il y avait des instructeurs du programme de l’Académie des habiletés de partout au Canada. On a eu la chance de rencontrer d’autres enseignants qui donnent le programme depuis plus de 15 ans , mentionne Andreé-Anne Paradis.

Grâce aux outils fournis par Hockey Canada, les deux enseignants ont pu créer un plan propre à chaque participant pour que ceux-ci puissent développer leurs habiletés à leur propre rythme.

Alexandre Paradis est enseignant en éducation physique à l'École de la Rose Sauvage. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Leblanc

C’est un grand défi, quand je monte les plans d’entraînement, je dois penser aux différentes habiletés de tout le monde , confit Alexandre Paradis.

Certains des participants n’avaient jamais chaussé de patin avant de s’inscrire au programme, alors que d’autres évoluent à un niveau élite.

Le programme demande que tous les jeunes intéressés aient la chance de s’inscrire, peu importe leur expérience sur la patinoire.

Pour préparer les entraînements, les deux responsables peuvent utiliser la documentation fournie par Hockey Canada.

On a accès à plein de ressources, on a même une application pour nous aider, avec des suggestions d’activités à faire , se réjouit Andrée-Anne Paradis.

Des résultats impressionnants

Après un peu plus de trois mois, les résultats sont déjà concrets selon les deux entraîneurs.

Des élèves qui ne savaient pas patiner sont maintenant à l’aise et savent manier la rondelle , mentionne Andrée-Anne Paradis.

Nicolas Tremblay joue au hockey au niveau élite. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Leblanc

Nicolas Tremblay qui joue au sein d’une équipe élite admet que ses attentes envers le programme n’étaient pas très élevées. S’il s’est inscrit, c’est surtout pour s’amuser tout en jouant au hockey, car les entraînements avec son équipe sont toujours très sérieux.

Même s’il ne s’y attendait pas, il a retiré beaucoup de positif jusqu’à maintenant.

Madame Paradis m’a appris à avoir une bonne position de base et comment avoir une bonne extension avec mes jambes. Je sens aussi que je me suis amélioré dans mes habiletés avec la rondelle depuis le début de l’année , dit-il.

Les entraîneurs demandent parfois à des participants comme Nicolas Tremblay de les aider lors de certaines activités.

Il faut avoir de la patience et être capable d’ouvrir les yeux pour voir qui a besoin d’aide. Je ne suis pas là pour faire le show , affirme le jeune patineur, en ajoutant qu’il sait que plusieurs yeux sont tournés vers lui lors des différents exercices.

Le premier objectif du programme de l’Académie des habiletés est d’avoir du plaisir en jouant au hockey et selon Alexandre Paradis, c’est mission accomplie à ce chapitre, car les jeunes se présentent toujours avec le sourire aux lèvres les jours d’entraînement.

Participation, entraide et respect

Les participants du programme sport-études s’affrontent entre eux à cinq contre cinq, à trois contre trois ou même à un contre un, mais ne joueront jamais de matchs contre une autre école ou une autre équipe.

C’est une des règles qu’on retrouve dans le programme de Hockey Canada. La philosophie c’est la participation et non la compétition. Tout doit se passer pendant les heures d’école et on ne peut faire de tournoi , confirme Alexandre Paradis.

Trois des grands objectifs du programme sont la participation, l’entraide et le respect.

Inas Zirmi n'avait jamais joué au hockey avant de s'inscrire dans le programme de hockey de l'École de la Rose Sauvage. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Leblanc

Inas Zirmi n’avait jamais joué hockey avant septembre. Elle avait déjà patiné, mais pas beaucoup. Elle est très heureuse de constater que les objectifs du programme sont vraiment mis de l’avant par les entraîneurs et les autres participants.

Mon amie a déjà joué au hockey, elle m’aide beaucoup, me dit comment faire et me donne différents trucs. Quand les gens tombent, il y a toujours quelqu’un qui vient t’aider à te relever , explique-t-elle.

Nicolas Tremblay et Inas Zirmi sont d’accord sur un point, les jours où il y a du hockey, le reste de la journée se passe mieux.

Je sens que j’ai vidé mon énergie et que je suis prêt à apprendre , affirme Nicolas. Inas renchérit en disant que comme elle a beaucoup bougé, elle a plus de facilité à se concentrer.

Elle termine cependant en disant qu’elle n’aime pas marcher à l’école avec son équipement, une fois l’entraînement terminé.