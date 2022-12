Le déficit du Manitoba continue de s’améliorer

Selon les prévisions publiées mardi, le déficit budgétaire sera de 193 millions de dollars. En septembre, ce chiffre atteignait 202 millions de dollars et il s’agissait déjà d’une importante amélioration par rapport au déficit de 548 millions de dollars prévus dans le budget présenté au printemps.

Dans un communiqué, le ministre des Finances, Cameron Friesen, indique que les revenus de la province provenant d’impôts et de taxes ont augmenté grâce à la reprise économique. La fin des restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19 a permis aux affaires de nombreuses entreprises de reprendre, soutient la province.

Le revenu d’Hydro-Manitoba contribue aussi aux prévisions améliorées en raison du niveau plus élevé des eaux. Plus d’électricité provenant de centrales hydroélectriques a pu être exportée, par conséquent, la société de la Couronne affiche une hausse de revenu de 625 millions de dollars. L’année dernière, Hydro-Manitoba avait encouru un déficit.

Plus de revenus, plus de dépenses

Les revenus prévus de la province sont de 20,5 milliards de dollars, soit 1,1 milliard de dollars de plus que prévu dans le budget. La province s’attend aussi à ce que ses paiements de péréquation provenant d’Ottawa augmentent de plus de 500 millions de dollars.

Les dépenses prévues sont de 20,7 milliards, ce qui représente une hausse de 774 millions de dollars par rapport au budget. Ces dépenses reflètent des investissements dans le secteur des soins de santé, des fonds pour les réfugiés ukrainiens et des mesures liées à la reprise économique et au coût de la vie.

Bien que l’incertitude persiste dans l’économie mondiale et du Canada, notre gouvernement continue d’aider des familles à joindre les deux bouts, de renforcer les soins de santé, de rendre le Manitoba plus compétitif et de construire des communautés fortes et sécuritaires , dit M.Friesen dans un communiqué.

Ralentissement de la croissance

Le taux de chômage a baissé à 4,6 % au Manitoba et l’inflation semble avoir ralenti sa lancée. Elle a diminué à 8,4 % en octobre, contre 9,4 % en juin, par rapport au même mois de 2021.

Le ratio de la dette par rapport au produit intérieur brut (PIB) devrait aussi baisser de 2,4 points de pourcentage, passant ainsi de 35,9 % à 33,5 %.

La province s’attend cependant à un ralentissement de la croissance du PIB en 2023. Alors qu’elle estime qu'il augmentera de 3,7 % cette année, il devrait seulement augmenter de 1,4 % en 2023.

Le Manitoba enregistre des déficits depuis 2009, mis à part un surplus de 5 millions de dollars en 2019. Le Parti progressiste-conservateur s’est engagé à équilibrer le budget d’ici 2028.